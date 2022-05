Oroscopo 2 maggio 2022: Toro confusi, riflessioni per Scorpione

Secondo l’oroscopo del 2 maggio, i Gemelli hanno bisogno di una ventata di aria fresca. Gli Scorpione devono fare delle riflessioni, mentre i Pesci sono timorosi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi vi sentite dei veri leoni, pertanto, approfittate di questa situazione per mettervi in gioco e dimostrare a tutti le vostre qualità. Dal punto di vista personale, invece, ci sono delle faccende in sospeso da rivedere.

Toro. Giornata piuttosto interessante sul fronte delle emozioni. Se il vostro cuore va in una direzione e la vostra mente in un’altra, forse è il caso di fermarsi un attimo. La cosa migliore al momento è trovare un punto di incontro.

Gemelli. Secondo l’oroscopo del giorno 2 maggio, i nati sotto questo segno hanno bisogno di rinnovare un po’ di più il proprio aspetto fisico. Nella vita c’è bisogno di una ventata di aria fresca ogni tanto, pertanto, concedetevela.

Cancro. Non siate troppo polemici in amore. Cercate di essere attenti alle esigenze del partener e non trascurate le persone a voi care. Dal punto di vista del lavoro, invece, meglio tenere gli occhi aperti sulle nuove opportunità.

Leone. Se avete ricevuta una delusione da poco, cercate di andare oltre. Portare rancore non vi servirà assolutamente a nulla. Dal punto di vista dei rapporti interpersonali, invece, è tempo di essere un po’ più liberi mentalmente.

Vergine. Non date troppo peso a quello che dicono le altre persone, soprattutto in ambito professionale Andate avanti per la vostra strada e non lasciatevi condizionare dalle critiche, specie quelle finalizzate solo a demolire.

Previsioni 2 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se avete cominciato da poco una relazione è il caso di andarci con i piedi di piombo. Non siate frettolosi e cercate di lasciare che gli altri viaggino alla propria velocità. Nel lavoro, invece, cercate di essere diretti e di non girare troppo attorno alle situazioni.

Scorpione. l’oroscopo del giorno 2 maggio esorta i nati sotto questo segno a tirare le somme di quanto fatto negli ultimi mesi. In amore vi sentite abbastanza appagati, vale lo stesso anche per il lavoro? Fate le vostre valutazioni.

Sagittario. Buon momento per quanto riguarda l’amore. Se avete delle faccende in sospeso, forse è il caso di risolverle quanto prima. In ambito professionale, invece, siete un po’ troppo pretenziosi. Questo da un lato è positivo, ma dall’altro potrebbe rendervi un po’ infelici.

Capricorno. Meglio non essere troppo litigiosi in questo periodo. Se ci sono delle cose che vi hanno dato fastidio, cercate di esprimerle in maniera tranquilla. In certi casi la diplomazia può tornare davvero molto utile.

Acquario. Lasciatevi andare in amore. La vita è caratterizzata da alti e bassi, ma se non rischiate non potrete mai sapere come andrà a finire. Nel lavoro potrebbero nascere delle situazioni un po’ incresciose che potrebbero portare alla nascita di problemi.

Pesci. I nati sotto questo segno sono un po’ timorosi. Cercate di mettere da parte le vostre paure in modo da concentrarvi un po’ di più su quelli che sono i vostri obiettivi. Occhi aperti sul lavoro, ci sono novità in arrivo per voi.