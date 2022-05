Uomini e Donne spoiler registrazione 29 aprile: Ida si dichiara, decisione su Riccardo

Venerdì 29 aprile è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Le anticipazioni riportate dalla pagina Instagram Uomini e Donne Classico e Over rivelano che si è parlato solamente dei più adulti.

I tronisti, infatti, non sono neppure scesi. Ad ogni modo, il 30 aprile si è registrato di nuovo, pertanto, in tale occasione è probabile ci si sia soffermati anche su Luca e Veronica. Ad ogni modo, vediamo tutto quello che è accaduto.

Ida e Riccardo al centro della registrazione del 29 aprile

La registrazione del 29 aprile di Uomini e Donne è stata incentrata quasi tutta su Ida e Riccardo. I due si sono cimentati in un nuovo momento di confronto, dal quale sono emerse delle novità interessanti. Guarnieri ha dichiarato di aver chiarito con la Platano tutte le faccende in sospeso che avevano. A suo avviso, infatti, tra i due adesso potrebbe nascere anche una bella amicizia. Successivamente, però, è intervenuta Ida, la quale ha palesato una verità diversa.

Nello specifico, infatti, la donna ha dichiarato di non riuscire a vedere Riccardo come un amico, pertanto, non se la sente di instaurare questo genere di rapporto con lui. In studio tutti si sono resi conto del fatto che la donna sembri ancora molto innamorata del suo ex. In seguito, poi, Riccardo si è confrontato anche con Gloria. Quest’ultima ha preso una decisione sulla loro conoscenza.

Nuovi arrivi e due di picche a Uomini e Donne

La donna, infatti, ha dichiarato di reputare chiusa la frequentazione tra loro in quanto adesso si è cimentata anche in un nuovo rapporto. La conoscenza con questo nuovo cavaliere sta procedendo molto bene, sta di fatto che tra loro c’è stato anche un bacio ed entrambi sono sembrati molto presi l’uno dell’altra. Nella registrazione del 29 aprile di Uomini e Donne, poi, si è parlato anche di Alessandro.

Il ragazzo stava conoscendo una nuova dama, tuttavia, le cose non sono andate bene in quanto lei ha interrotto la conoscenza per conoscere un altro cavaliere, Luca. Alessandro, l’ex di Pinuccia, invece, ha fatto la conoscenza di una nuova signora, venuta in studio per conoscerlo. L’uomo, però, ha deciso di non tenerla. Il cavaliere è sembrato molto più interessato ad una dama del parterre degli over. Bruno, infine, sta conoscendo una nuova dama. Inoltre, per lui è arrivata anche un’altra signora che ha deciso di conoscere.