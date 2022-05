Mercedesz Henger entra all’Isola dei famosi dopo l’incidente della mamma? Arriva la risposta

In questi giorni in molti si stanno domandando cosa accadrà a Mercedesz Henger all’Isola dei famosi a seguito del grave incidente d’auto in cui è stata coinvolta sua mamma. Ebbene, a quanto pare, in queste ore è arrivata al risposta.

A dare qualche delucidazione in più sulla faccenda è stata l’influencer Deianira Marzano che, attraverso il suo profilo Instagram, ha svelato in anteprima quello che accadrà. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Cosa ha fatto Mercedesz dopo l’incidente di sua mamma

Un po’ di giorni fa, la mamma di Mercedesz Henger, Eva, ha avuto un grave incidente per cui molti si sono chiesti se la ragazza avrebbe comunque accettato di partecipare all’Isola dei famosi oppure no. Le condizioni della donna sono piuttosto serie, sta di fatto che è ricoverata in terapia intensiva e riporta delle fratture multiple. A dare delle informazioni a riguardo è stato il marito, Massimiliano Caroletti, che ha svelato la dinamica dell’incidente ed ha aggiornato sulle condizioni di salute sia sue sia della sua donna.

Nel frattempo, Mercedesz si trovava già in Honduras, pronta per effettuare il periodo di quarantena antecedente lo sbarco sull’isola. Una volta appresa la notizia, però, la giovane si è subito messa in contatto con sua madre per capire come stesse. Da tale conversazione pare sia emerso che l’ex attrice di film per adulti abbia incoraggiato sua figlia a non perdere questa occasione e a cimentarsi comunque nel reality show.

La Henger sbarca comunque all’Isola dei famosi?

Stando agli ultimi aggiornamenti, in effetti, pare proprio che Mercedesz Henger parteciperà all’Isola dei famosi. Il suo sbarco, però, sarebbe stato posticipato di circa due settimane. In questo lasso di tempo, dunque, la giovane avrà la possibilità di stare in contatto con sua madre in modo da capire come si evolverà la faccenda. Eva si sta sottoponendo a delle operazioni a causa delle fratture multiple che riporta.

Ricordiamo che tra le due donne non scorre buon sangue. Fino a poco prima dell’incidente, infatti, i loro rapporti erano quasi totalmente azzerati. Di fronte a tragedie di questo tipo, però, pare proprio che le divergenze siano state messe da parte. I fan, infatti, sperano che da questa tragedia ci possano essere almeno le basi per ricucire un sano rapporto madre-figlia. Non ci resta che attendere per vedere se sarà davvero così.