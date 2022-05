Soleil Sorge umiliata da un fan in diretta: la reazione di lei (VIDEO)

In queste ore sta facendo il giro del web un video in cui si vede Soleil Sorge essere umiliata da un fan. La giovane stava registrando dei video su Instagram volti a mettere in evidenza un momento di incontro con i suoi sostenitori.

Ad un certo punto, però, uno di loro ha chiesto alla giovane la parola chiedendole se potesse farle una domanda. Lei, chiaramente, ha accettato, tuttavia, in quel momento è accaduto l’impensabile. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Un fan fa una domanda irriverente a Soleil

Soleil Sorge è stata umiliata in diretta da un fan. Tutto è avvenuto nel corso del fine settimana appena trascorso. La giovane ha effettuato una sorta di raduno con i suoi sostenitori ed ha deciso di immortalare il momento attraverso i social. A tal proposito, ha registrato dei video su Instagram finalizzati ad immortalare il momento. Ad un certo punto, però, c’è stato un inconveniente. Uno dei suoi sostenitori, infatti, si è avvicinato a lei e le ha chiesto di farle una domanda.

Lei ha accettato volentieri, credendo si trattasse di qualcosa di bello. Il ragazzo, però, le ha chiesto per quale ragione dal vivo fosse così brutta rispetto a come appare in televisione. Soleil è rimasta alquanto spiazzata da tale domanda, sta di fatto che ha fatto un’espressione perplessa. Malgrado questo, però, ha deciso di replicare cercando di restate calma e di assumere un tono scherzoso.

Stasi umiliata: la sua reazione

La giovane, infatti, ha sorriso e poi ha detto che il motivo risiede nel fatto che dal vivo, purtroppo, non ha le luci che solitamente ci sono negli studi televisivi. Dopo poco, poi, il video si è interrotto. La clip, però, è divenuta virale e molti influencer l’hanno condivisa. Amedeo Venza, infatti, ha commentato il video in cui Soleil Sorge è stata umiliata da un fan ed ha reputato il comportamento del ragazzo davvero sgarbato e poco rispettoso.

Venza, poi, ci ha anche tenuto a precisare che la persona in questione non fosse certamente una bellezza esemplare, pertanto, il pulpito da cui è arrivata la predica sia alquanto imbarazzante. Anche molti fan si sono schierati dalla parte di Soleil prendendo le sue difese. La ragazza, intanto, ha deciso di lasciarsi alle spalle la cosa e di non intervenire più sulla faccenda.