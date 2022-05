La Pupa e il Secchione Show, cosa è successo dopo la finale: due coppie beccate in atteggiamenti romantici (FOTO)

Martedì 3 giugno andrà in onda la finale de La Pupa e il Secchione Show, ma la puntata è stata già registrata, pertanto, in molti si stanno domandando cosa sia accaduto dopo la registrazione. Ebbene, in queste ore dai social sono trapelate molte indiscrezioni a riguardo.

In particolar modo, sembra proprio che due delle coppie nate all’interno del reality show abbiano deciso di proseguire la loro conoscenza. Di chi si tratta? Ecco tutto quello che è emerso.

La prima coppia avvistata insieme dopo la finale de La Pupa e il Secchione Show

In queste ore sono trapelate delle segnalazioni alquanto interessanti su cosa sia accaduto dopo la finale de La Pupa e il Secchione Show. Come tutti i telespettatori, ormai, sapranno, l’ultima puntata è stata registrata qualche settimana fa, tuttavia, essa andrà in onda martedì. Fino a tale momento, i partecipanti non avrebbero potuto mostrare sui social quanto accaduto. Tuttavia, a dare qualche informazione a riguardo è stata l’influencer Deianira Marzano.

Quest’ultima, infatti, ha riportato sul suo account di Instagram le segnalazioni di diversi fan, i quali hanno avvistato in reciproca compagnia due delle coppie nate all’interno della villa. La prima è quella formata da Gianmarco Onestini e Mila Suarez. I due si sono molto avvicinati nel corso della loro esperienza all’interno del reality show e, a quanto pare, hanno deciso di proseguire anche al di fuori.

Anche altri due ragazzi in reciproca compagnia: ecco chi sono

Alcuni utenti dei social, infatti, hanno dichiarato di averli visti in reciproca compagnia a Sharm El-Sheikh. Per essere ancora più precisi, apre che i due alloggino al lido “The Beach” sito in tale località balneare. A dare conferma di questa segnalazione vi sono anche delle foto. Da tali immagini si vedono i due seduti su dei lettini da spiaggia in atteggiamenti del tutto complici. Questa, però, non è l’unica coppia che dopo la finale de La Pupa e il Secchione Show ha deciso di continuare a frequentarsi.

Gli altri due ragazzi, infatti, sono Denis Dosio ed Emy. I due sono stati beccati a Pozzuoli, località nei pressi di Napoli. In una immagine si vede che entrambi passeggiano per le vie della città mano nella mano e sembrano piuttosto complici. Dai loro account Instagram, chiaramente, almeno per il momento non ci sono molte informazioni a riguardo in quanto non possono fare spoiler, ma molto presto ne sapremo sicuramente di più.