Chiara Nasti è incinta: figlio voluto o capitato? Come l’ha scoperto? Lei svela tutti (VIDEO)

In queste ore, Chiara Nasti ha annunciato di essere incinta. La notizia ha spiazzato tutti i fan dato che, fino a questo momento, nessuno credeva sarebbe potuto succedere così presto.

Proprio per tale ragione, in molti hanno cominciato a domandarsi se il figlio sia stato voluto o sia “capitato”. Ebbene, dopo l’annuncio, l’influencer ha deciso di soddisfare tutte le curiosità dei fan. Ecco cosa ha rivelato.

Il figlio era voluto è è capitato? Chiara Nasti svela tutto

Chiara Nasti è incinta del suo primo figlio. Lei e Mattia Zaccagni, infatti, presto diventeranno genitori di un maschietto o di una femminuccia. Al momento, infatti, i due non sanno ancora il sesso del nascituro. L’unica persona che è accorrente di questo è Angela Nasti, sorella di Chiara. Molto presto, però, verrà organizzata una festa in cui i genitori e tutti i parenti e gli amici scopriranno la verità.

Intanto, però, Chiara si è lasciata andare a dei video su Instagram in cui ha svelato delle informazioni alquanto interessanti in merito alla gravidanza. In primo luogo, la giovane ha esordito dicendo che questo bambino sia stato fortemente voluto da entrambi. Sia lei sia Mattia, infatti, stavano cercando di avere un figlio. Poco prima del lieto evento, l’influencer si è sottoposta anche a dei controlli per scoprire quali fossero le sue percentuali di fertilità. Il dottore la rassicurò dicendole di essere estremamente fertile.

Come ha scoperto di essere incinta e altri dettagli

Proprio per questo, Chiara Nasti era sicura che non appena avesse provato a fare un figlio sarebbe rimasta subito incinta e, in effetti, così è stato. Successivamente, poi, la protagonista ha svelato di desiderare moltissimo una femminuccia, anche se il resto della famiglia vorrebbe un maschietto, compreso il suo compagno. Attualmente, la giovane si trova al terzo mese e mezzo di gravidanza, pertanto, non aspetta altro che scoprire il sesso del nascituro.

In merito a come ha scoperto di essere in dolce attesa, dato che lo stavano cercando, Chiara ha detto che poco prima del ciclo ha effettuato il test e le beta. Ebbene, in tale momento ha appreso di avere dei valori altissimi sintomatici di una gravidanza in atto. Tutta la famiglia pare estremamente felice della notizia, pertanto, adesso non ci resta altro che aspettare il baby shower per apprendere il sesso del bebè.