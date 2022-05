Oroscopo 3 maggio 2022: Gemelli indecisi, Sagittario tranquilli

Secondo l’oroscopo del giorno 3 maggio, i nati sotto il segno della Bilancia devono essere tenaci. I Sagittario possono tirare un sospiro di sollievo, mentre i Toro sono un po’ ostili.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I ricordi potrebbero essere un’arma a doppio taglio. Non siate troppo severi con voi stessi in caso di errori. In ambito professionale, invece, è bene mettere da parte l’arroganza ed essere più flessibili

Toro. Oggi siete un po’ ostili nelle relazioni. Se ci sono delle cose che vi turbano, cercate di mantenere la calma. Dal punto di vista professionale, invece, siate lungimiranti e abbiate più spirito d’iniziativa.

Gemelli. Secondo l’oroscopo del giorno 3 maggio, i nati sotto questo segno sono un po’ indecisi sulle decisioni da prendere. In ambito professionale soprattutto è importate fare un po’ di chiarezza e porsi degli obiettivi.

Cancro. Buon momento per iniziare dei nuovi progetti. Cercate di mantenere la calma in amore, anche se talvolta vi verrebbe da perdere la brocca. Dal punto di vista delle relazioni professionali, invece, occhi ben aperti.

Leone. Siete un po’ tesi per una notizia ricevuta da poco. Onde evitare di compromettere considerevolmente il vostro umore, cercate di non farvi prendere troppo la mano e riflettete sulle cose belle che vi circondano.

Vergine. Le stelle vi invitano ad osare. Questo è un periodo alquanto propizio per voi. Se state pensando di compiere un grande passo in amore o nel lavoro, approfittate di quest’aurea positiva che vi avvolge.

Previsioni 3 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non tirate troppo la corda in amore, altrimenti c’è il rischio che possa spezzarsi. Dal punto di vista del lavoro, invece, siete stanchi, ma ci vuole pazienza e, soprattutto, tanta tenacia.

Scorpione. Abbandonate la negatività che vi ha attanagliato nell’ultimo periodo e allargate i vostri orizzonti. Non siate troppo frettolosi e ricordate che le soddisfazioni arrivano sempre per chi è diligente.

Sagittario. Dopo aver vissuto degli alti e bassi, sia in amore sia nel lavoro, adesso finalmente potete tirare un sospiro di sollievo. L’Oroscopo del 3 maggio vi invita ad essere più rilassati.

Capricorno. In questo periodo siete molto dediti alle faccende di casa. In amore ci sono delle novità in arrivo, ma dovete cercate di allargare i vostri orizzonti. Dal punto di vista professionale ci vuole pazienza.

Acquario. Non siate troppo frettolosi. In amore, se vi è capitato di perdere la pazienza, cercate di fare il possibile per rimettere le cose al loro posto. Dal punto di vista delle relazioni nate da poco, invece, siate cauti.

Pesci. Siete un po’ repressi in questi giorni. Ci sono delle situazioni che vi hanno messo a dura prova, pertanto, cercate di mantenere la calma. In amore è importante essere pronti a mettersi in gioco e a rischiare.