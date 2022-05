Jessica Selassié fidanzata? Spunta una segnalazione spiazzante: tutto organizzato da Alex Belli (VIDEO)

In questi giorni Jessica Selassié è finita al centro dell’attenzione in quanto è stata avvistata in compagnia di un ragazzo, pertanto, in molti si stanno domandando se si sia fidanzata. A distanza di un po’ di giorni dalla diffusione di tale scoop, però, sono emersi degli aggiornamenti in merito.

L’influencer Amedeo Venza, infatti, ha riportato una segnalazione piuttosto importante su Instagram che riguarda la vincitrice del GF Vip e Alex Belli. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

La presunta finta paparazzata di Jessica Selassié

Jessica Selassié si è fidanzata? Questa è la domanda che molti fan si stanno ponendo in questi giorni. Dopo la chiusura drastica con Barù, infatti, la ragazza si è mostrata in compagnia di un altro ragazzo, che da molti è stato definito come bellissimo. La persona in questione si chiama Simone e, a quanto pare, è in rapporti alquanto stretti con Alex Belli. Da poche ore, infatti, Amedeo Venza ha sganciato una nuova bomba che riguarda proprio l’ex attore di Centovetrine.

Stando a quanto riportato in questa segnalazione, infatti, pare che, in realtà, Jessica e Simone non siano affatto fidanzati, ma stiano facendo solamente scena per attirare l’attenzione. I loro incontri, infatti, sarebbero stati architettati ad hoc da Alex Belli, il quale avrebbe spinto i due in questa direzione per riuscire ad attirare l’attenzione. Ma non è tutto. Paparazzi ingaggiati da Alex Belli avrebbero divulgato il tutto attraverso degli scatti fotografici fintamente rubati.

La principessa non è davvero fidanzata? La bomba

Amedeo si è detto basito da questa notizia e non ha potuto fare a meno di mostrare un po’ di pena nei confronti della vincitrice del GF Vip. Alex, infatti, avrebbe fatto credere a Jessica Selassié che l’unico modo per poter andare avanti nel mondo dello spettacolo sia attraverso questi finti gossip. Questo è proprio ciò che ha fatto lui con la sua compagna Delia Duran. La principessa, dunque, sarà davvero caduta nella rete di Alex facendosi trascinare nel vortice delle finte paparazzate?

Al momento la diretta interessata non è affatto intervenuta sulla faccenda. Pertanto, non sappiamo se, in effetti, questa segnalazione abbia un fondo di verità oppure no. Stessa cosa vale anche per Alex, il quale sta continuando ad essere attivo su Instagram, ma senza fare alcuna menzione di questo recente gossip. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se ci saranno delle novità.