Uomini e Donne spoiler 3 maggio: Veronica silenziosa, le donne sfilano

Martedì 3 maggio ci sarà un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. La puntata comincerà sempre alle ore 14:45 e terminerà alle 16:10 e al centro dell’attenzione ci saranno per lo più gli over.

Le anticipazioni, infatti, rivelano che Maria De Filippi ha deciso di tornare con le sfilate e partirà proprio dalle donne. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Luca provato a Uomini e Donne

La scorsa puntata di Uomini e Donne si è conclusa in maniera piuttosto burrascosa, pertanto, oggi 3 maggio si continuerà da quel momento. Luca ha discusso pesantemente con Aurora, al punto che la ragazza ha abbandonato nuovamente lo studio. I due, purtroppo, non riescono proprio a trovare un punto d’incontro e la cosa si sta facendo sempre più difficoltosa. Nel corso della messa in onda, poi, vedremo che sarà chiamata in causa Soraya, la quale non potrà fare a meno di mostrare tutto il suo risentimento.

Ormai in studio si parla quasi sempre solo di Aurora e la cosa sta infastidendo parecchio la ragazza. Per quanto riguarda Lilli, invece, quest’ultima rimarrà piuttosto silenziosa, cosa che infastidirà il tronista. Ad ogni modo, per smorzare un po’ gli animi, la conduttrice inviterà tutti i protagonisti a tornare al loro posto in modo da dare il via alla sfilata. Le prime ad esibirsi saranno le donne.

La sfilata delle donne nella puntata del 3 maggio

Nella puntata del 3 maggio di Uomini e Donne, dunque, assisteremo alle esibizioni delle dame e non mancheranno le sfilate di Ida Platano, Gemma Galgani e le altre dame del parterre. Gli uomini saranno chiamati ad esprimere le loro preferenze e, al termine della messa in onda, scopriremo chi sarà la vincitrice. Al momento il nome non è trapelato, pertanto, non ci resta che attendere la puntata per scoprirlo.

In merito al trono di Veronica, invece, nella scorsa puntata la ragazza ha chiesto di ballare con un suo corteggiatore. Oggi, però, di lei non si parlerà affatto. La dama resterà in silenzio ad ascoltare le dinamiche che si verificheranno e non interverrà minimante. Molto probabilmente, a lei verrà dedicato del tempo nelle prossime messe in onda. Per questo e molto altro non ci resta che attendere le 14:45 e sintonizzarsi su Canale 5 e assistere a tutti i colpi di scena che la De Filippi avrà in serbo per i suoi fan.