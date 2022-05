Rissa e minacce fuori onda all’Isola dei famosi: Laura va via, presi provvedimenti

Nel corso della puntata di ieri sera dell’Isola dei famosi pare siamo state pronunciate delle minacce fuori onda fino a sfociare quasi in una rissa. I protagonisti di questo increscioso avvenimento sono Clemente Russo e Nicolas Vaporidis.

Ad un certo punto della diretta, infatti, Ilary Blasi è stata costretta ad interrompere la puntata per affrontare questa tematica così delicata. La conduttrice ha anche annunciato che sarebbero stati presi dei provvedimenti. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto senza le telecamere.

Ilary scopre minacce fuori onda all’Isola dei famosi

Gli animi all’Isola dei famosi si stanno facendo sempre più inquieti al punto da generare risse e minacce dietro le quinte. Come tutti i telespettatori della trasmissione sapranno, tale reality show non viene trasmesso 24 ore su 24, pertanto, ci sono tanti momenti durante i quali il pubblico da casa non sa ciò che accade tra i naufraghi. Nella puntata di ieri, infatti, c’è stato un momento durante il quale Clemente Russo e Nicolas Vaporidis si sono duramente scontrati durante un fuori onda.

Nel momento in cui Ilary si è collegata con i naufraghi ha udito delle minacce, pertanto, non ha potuto fare a meno di fare delle domande ad Alvin. Quest’ultimo, in un primo momento, ha provato ad insabbiare la faccenda, tuttavia, è stato inevitabile non affrontare la questione. Così, i due naufraghi interessati hanno raccontato la loro versione dei fatti.

La dinamica e i provvedimenti

Stando a quanto riportato da Nicolas, Clemente avrebbe pronunciato delle minacce nel corso del fuori onda l’isola dei famosi e i due avrebbero quasi sfiorato la rissa. Il pugile, infatti, ha minacciato Nicolas dicendo che gli avrebbe fatto un “cu… così”. Nel momento in cui la verità è saltata fuori, il pubblico da casa è apparso alquanto basito per l’aggressività mostrata dal napoletano. In molti, infatti, hanno chiesto immediatamente provvedimenti disciplinari.

Ilary Blasi, durante la puntata, ha annunciato che la produzione stesse analizzando la questione proprio per punire i due concorrenti. Al momento, però, non si sa come siano andate a finire le cose. Ciò che è certo, però, e che il pubblico da casa è quasi totalmente schierato dalla parte di Nicolas. Molti ritengono eccessivamente aggressivo il comportamento di Clemente e Laura, la quale ha difeso a spada tratta suo marito malgrado l’atteggiamento discutibile adottato.