Gaffe di Ilary Blasi all’Isola dei famosi: la conduttrice scappa e intervengono Nicola e Vladimir (VIDEO)

Ilary Blasi ne ha combinata un’altra delle sue all’Isola dei famosi, sta di fatto che ha commesso una gaffe davvero allucinante. La presentatrice stava leggendo, come al solito, il gobbo per dedicare i 30 secondi di gloria ai naufraghi in nomination.

Ad un certo punto, però, ha sbagliato a pronunciare una parola trasformandola in una parolaccia. La donna non è riuscita ad andare avanti nella conduzione, sta di fatto che sono dovuti intervenire Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Ecco la gaffe di Ilary all’Isola dei famosi

Durante la messa in onda di ieri dell’Isola dei famosi, Ilary Blasi ha compiuto una gaffe senza precedenti. Se lo scorso anno i fan erano rimasti esilarati dal tormentone: “Vi faccio entrare nella patata”, invece che “Palapa”, stavolta è accaduto di peggio. La presentatrice stava decantando i famosi 30 secondi che si dedicano ad ogni naufrago in nomination ed era giunto il turno di Ilona Staller.

Ad un certo punto, la Blasi ha storpiato il termine “scoraggia” con “scoreggia”. In studio, chiaramente, è accaduto il delirio. La donna si è voltata spalle al pubblico ed ha cominciato a ridere a crepapelle. Successivamente, poi, ha provato a riprendersi in modo da riuscire a proseguire nella conduzione. Purtroppo, però, non è riuscita in tale intento, al punto che si è seduta al posto di Nicola Savino.

Nicola e Vladimir prendono il posto della Blasi

I due opinionisti hanno compreso perfettamente la difficoltà della situazione sorta e l’imbarazzo di Ilary Blasi a seguito della clamorosa gaffe, pertanto, hanno preso loro le redini dell’Isola dei famosi. I due, infatti, si sono alzati dalle loro solite postazioni e si sono messi al centro dello studio pronti a condure al posto di Ilary. Nicola, allora, ha cominciato leggendo lui il gobbo contenente le dediche da fare ai naufraghi in nomination e dopo poco si è unita anche Luxuria.

Così la situazione è rientrata poco alla volta e la Blasi ha avuto il tempo di riprendersi e di tornare seria alla guida della trasmissione. Inutile dire che la gaffe della conduttrice ha fatto il giro del web in men che non si dica. Molti telespettatori, infatti, non hanno potuto fare a meno di commentare dicendosi esilarati per quanto stesse succedendo. La padrona di casa, poi, una volta tornata in sé, si è scusata con tutti ed è andata avanti.