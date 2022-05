Eva Henger operata dopo l’incidente: sorgono complicazioni e retroscena sulla dinamica

A seguito del grave incidente d’auto che ha colpito Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti, la donna è stata operata. L’intervento si sarebbe dovuto svolgere giorni fa, tuttavia, le condizioni di salute della donna erano troppo compromesse.

A dare aggiornamenti sulla faccenda è stato il marito, che a Pomeriggio 5 ha raccontato alcuni inediti retroscena sul drammatico incidente. Scopriamo, dunque, che cosa ha rivelato e quali sono gli ultimi aggiornamenti sulle loro condizioni di salute.

Le complicazioni per Eva Henger: oggi finalmente operata

Il 3 maggio Eva Henger è stata operata a seguito del drammatico incidente di cui è stata protagonista in compagnia di suo marito. La donna avrebbe dovuto effettuare l’intervento un po’ di giorni fa, tuttavia, i dottori hanno riscontrato un versamento di liquidi nella milza, pertanto, i valori ematici sono risultati del tutto sballati. Questo ha impedito allo staff medico di procedere con i primi interventi. Quest’oggi, però, pare che le condizioni siano migliorate, pertanto, è stato possibile procedere.

Barbara D’Urso ha raccontato cosa le ha detto Massimiliano nel corso di una recente conversazione telefonica. Il produttore ha spiegato, in primis, l’esatta dinamica dell’incidente. Lo scorso giovedì mattina lui ed Eva si erano messi in auto per andare a recuperare un cagnolino. Si trovavano in una strada di campagna quando, improvvisamente, si sono trovati dinanzi un’auto a tutta velocità che si è schiantata frontalmente contro la loro.

Retroscena sulla dinamica dell’incidente

Le due persone a bordo di tale vettura sono entrambe decedute, mentre lui ed Eva hanno riportato danni piuttosto gravi. Massimiliano ha perso conoscenza, al punto da spingere la Henger a credere che fosse morto. A seguito di un massaggio cardiaco molto energico, che gli ha procurato la frattura dello sterno e di molte costole, però, Caroletti si è salvato. Eva Henger, che era alla guida della vettura al momento dell’incidente, ha riportato molte fratture, pertanto, oggi è stata operata.

La donna si è fratturata la clavicola, il braccio, la gamba, il tallone e tanto altro. Poco alla volta, dunque, si sta cercando di rimettere a posto tutta la situazione. In questo momento, le condizioni di entrambi sembrano essere stabili, anche se entrambi sono ancora ricoverati in terapia intensiva presso due strutture ospedaliere differenti. Bisogna attendere per avere ulteriori aggiornamenti in merito.