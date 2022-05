Riccardo Guarnieri beccato con dama, non è di Uomini e Donne: scoppia il caos (FOTO)

In queste ore, l’influencer Deianira Marzano sta ricevendo delle segnalazioni piuttosto interessanti che riguardano Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne. Il cavaliere è stato beccato da più persone in compagnia di una dama misteriosa.

Stando a quanto emerso, pare che la persona in questione non sia affatto del parterre del talk show pomeridiano. In molti, dunque, si stanno scagliando contro di lui accusandolo di essere tornato in trasmissione solo per visibilità. Vediamo tutto quello che è emerso.

Le segnalazioni su Riccardo Guarnieri

Riccardo Guarnieri è stato avvistato in compagnia di una dama misteriosa, che non sembra avere nulla a che fare con Uomini e Donne. L’influencer Deianira Marzano ha ricevuto più segnalazioni in cui alcune fan della trasmissione hanno dichiarato di aver beccato il cavaliere con una donna dai capelli scuri. I due sono stati avvistati la scorsa domenica a Castellaneta Marina e sembravano essere piuttosto in sintonia.

In un primo momento, la coppia si trovava insieme ad un gruppo di persone e tutti sembrano essere molto legati tra loro. Ad un certo punto della serata, poi, Riccardo e la misteriosa moretta si sarebbero allontanati da soli e sarebbero andati via tenendosi per mano. Per rendere maggiormente credibile questa segnalazione, una delle autrici ha pubblicato anche una foto.

Il cavaliere finge a Uomini e Donne? Lo scoop

Le segnalazioni su Riccardo Guarnieri hanno sollevato un grosso polverone tra i fan di Uomini e Donne. In molti, infatti, si stanno scagliando contro di lui esortandolo a lasciare la trasmissione. Se frequenta altre donne al di fuori del programma, infatti, viene meno il motivo principale della sua stessa partecipazione. Per il momento, però, il diretto interessato non è intervenuto sulla faccenda e si è trincerato in un rigoroso silenzio.

Adesso, dunque, resta da capire se la dama in questione sia una nuova corteggiatrice del parterre degli over di Uomini e Donne, oppure no. Ricordiamo che in queste ore anche Ida è stata beccata a baciare un uomo misterioso. Successivamente, però, è stata svelata la sua identità ed è emerso che si tratta di un nuovo cavaliere del talk show pomeridiano che presto vedremo in studio. Anche per Riccardo sarà la stessa cosa? I fan hanno molti dubbi, ma non ci resta che attendere per sapere la verità.