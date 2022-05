Oroscopo 4 maggio 2022: Cancro impavidi, Capricorno tenaci

Secondo l’oroscopo del giorno 4 maggio i nati sotto il segno dei Gemelli sono un po’ introversi in amore. Gli Ariete devono essere riflessivi e i Capricorno non devono perdere la concentrazione.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non prendete decisioni troppo in fretta punto questo è un periodo un po’ particolare per quanto riguarda le emozioni, pertanto, potresti essere portati ad essere particolarmente vulnerabili e a cambiare idea facilmente.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 4 maggio vi invitano ad aprire gli occhi. Sul lavoro non tutti si stanno comportando in maniera onesta, mentre in amore lasciatevi andare solo con chi ne vale la pena.

Gemelli. Buon momento per quanto riguarda le opportunità professionali. In questo periodo potrebbero aprirsi delle nuove strade, pertanto, cercate di tenere gli occhi ben aperti. In Amore siete un po’ introversi

Cancro. State attraversando un periodo nel quale vi sentite particolarmente sicuri di voi. In amore ci sono delle cose da mettere a posto, tuttavia, vi sentite piuttosto tranquilli. Nel lavoro potete usare un po’ di più.

Leone. Contate fino a dieci prima di dire cose di cui potreste pentirvi. Dal punto di vista delle relazioni, invece, le storie durature dovrebbero cercare un punto di incontro per rendere il rapporto un po’ più brioso.

Vergine. Giornata molto impegnativa per quanto riguarda il lavoro. La vostra testa, però, e da tutt’altra parte, pertanto, potreste commettere qualche errore. In amore vi sentite abbastanza tranquilli e appagati

Previsioni 4 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore bisogna chiarire alcune faccende in sospeso. Chi ha avuto delle divergenze in questi giorni, potrebbe vedere la situazione aggravarsi, pertanto, è il caso di fare qualcosa per rimettere tutto a posto.

Scorpione. Cercate di essere risoluti dal punto di vista professionale. Se siete in corsa per raggiungere un traguardo importante non voltatevi mai indietro. Talvolta bisogna essere sprezzanti per raggiungere gli obiettivi.

Sagittario. Le previsioni del oroscopo del giorno 4 maggio denotano una giornata un po’ burrascosa. Siete particolarmente introversi in questi giorni, pertanto, sarebbe opportuno mantenere la calma.

Capricorno. Non perdete la concentrazione e, soprattutto, non abbandonate i vostri desideri. Seguite sempre i vostri obiettivi e combattete con le unghie e con i denti per raggiungerli, anche se spesso bisogna scendere a qualche compromesso.

Acquario. Chi svolge una professione a stretto contatto con la clientela potrebbe risentirne. In questi giorni siete un po’ introversi, pertanto, non sarà molto difficile incorrere in discussioni inaspettate e sgradevoli.

Pesci. Non lasciatevi prendere dal panico dinanzi i piccoli imprevisti della vita. Dal punto di vista professionale è meglio mantenere un profilo basso. In amore, invece, potete osare un po’ di più.