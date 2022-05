Spoiler Uomini e Donne puntata 4 maggio: due di picche per una dama

Mercoledì 4 maggio a Uomini e Donne vedremo che si partirà dagli esponenti del trono over. Dopo l’esilarante sfilata andata in onda ieri pomeriggio, quest’oggi si tornerà a parlare delle consuete dinamiche della trasmissione.

In studio subito si noterà l’assenza di una dama del trono over, ovvero, Ida Platano. Per un’altra, invece, ci sarà un colpo di scena inaspettato. Scopriamo nel dettaglio quello che accadrà.

Riccardo prende una decisione a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 4 maggio di Uomini e Donne vedremo che comincerà una nuova registrazione. In tale occasione vedremo che, guardando il parterre femminile, subito si noterà l’assenza di Ida Platano. La donna non sarà presente nella puntata per motivazioni che non verranno affrontate nel corso della puntata. Per quanto riguarda il suo ex Riccardo, invece, il cavaliere siederà al centro dello studio per relazionarsi con Maria Grazia.

I due hanno preso a frequentarsi da poco tempo, tutta via, tra loro le cose non sembreranno andare molto bene. Guarnieri, infatti, prenderà la drastica decisione di interrompere la loro conoscenza. La donna rimarrà un po’ spiazzata da questa presa di posizione, ad ogni modo, non potrà fare altro che accettare la decisione presa dal suo interlocutore. I due, poi, torneranno al loro posto e verrà dato spazio ad altri due esponenti sempre del trono over.

Novità per Alessandro nella puntata del 4 maggio

Ad essere chiamato in causa, infatti, sarà Alessandro, l’ex di Ida. In questo periodo, il cavaliere sta ricevendo la visita di molte dame, le quali si sono dette interessate ad approfondire la sua conoscenza. Anche nella puntata del 4 maggio, dunque, vedremo che il cavaliere farà la conoscenza di una nuova spasimante. La donna si presenterà e, al termine del discorso, lui deciderà di tenerla e di conoscerla.

La registrazione che andrà in onda in tale giorno è quella in cui ci sarà anche un colpo di scena tra gli esponenti del trono over. Diego e Aneta, infatti, prenderanno la decisione di andare via dallo studio insieme. Al momento, però, non si sa se ci sarà abbastanza tempo per parlare della faccenda. Nel caso in cui non ci dovese essere modo, la questione verrà affrontata nel corso della prossima messa in onda che, come sempre, è prevista su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.