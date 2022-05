Manuel Bortuzzo messo in imbarazzo alla conferenza del film Rinascere: la domanda impertinente (VIDEO)

Oggi alle ore 12:00 c’è stata la conferenza stampa finalizzata alla presentazione del film “Rinascere” che narra la storia di Manuel Bortuzzo. Il ragazzo, chiaramente, ha preso parte a tale evento ed ha risposto alle domande dei giornalisti.

Uno di loro, però, si è preso la briga di porre al giovane un quesito alquanto imbarazzante che non avesse nulla a che vedere con il film. Il ragazzo, dunque, si è sentito profondamente a disagio ed ha reagito con una risposta alquanto secca.

L’imbarazzante domanda di una giornalista in conferenza stampa

Domenica 8 maggio su Rai 1 andrà in onda in prima visione assoluta il film “Rinascere”. Si tratta di una produzione basata su una storia vera, ovvero, quella dell’ ex concorrente del GF Vip, che nel 2019 rimase paralizzato su di una sedia a rotelle dopo essere stato colpito da un proiettile. Manuel Bortuzzo, pertanto, quest’oggi ha partecipato alla conferenza stampa in cui ha avuto la possibilità di commentare il film e di rispondere a diverse domande.

Ad un certo punto del dibattito, però, una giornalista ha preso la parola per fare una domanda alquanto imbarazzante al protagonista. La donna in questione, infatti, gli ha chiesto di parlare della rottura recente con Lulù Selassié. La presidente della commissione, però, è intervenuta esortando la giornalista a cambiare domanda in quanto quella non fosse affatto la sede opportuna per affrontare l’argomento.

La reazione di Manuel Bortuzzo

La giornalista, però, imperterrita ha detto di voler sapere da Manuel Bortuzzo se avesse voglia di affrontare nella sede della conferenza queste faccende private. Il ragazzo, allora, a quel punto ha preso una parola ed ha detto alla sua interlocutrice di non avere nessuna voglia di parlare dell’argomento. Questo perché il motivo della sua presenza in conferenza risulta essere assolutamente un altro.

Per tale ragione, malgrado la storia con Lulù sia nata sotto i riflettori, il protagonista non vuole parlare pubblicamente della questione. Le uniche dichiarazioni, infatti, sono state rilasciate all’ansa e al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Entrambe le interviste, però, risultano essere un vero e proprio copia e incolla, in quanto virgola l’ex gieffino ha ripetuto esattamente le stesse parole. A quanto pare, dunque, non ho nessun interesse ad affrontare la faccenda. Molti fan, però, stavolta si sono schierati dalla sua parte ritenendo inopportuna la domanda della giornalista.