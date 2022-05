Lulù Selassié svela un brutto gesto di Manuel Bortuzzo: cos’ha fatto dopo averla lasciata

Lulù Selassié è stata un vero fiume in piena nel corso dell’intervista rilasciata al magazine Chi ed ha svelato un oscuro retroscena su Manuel Bortuzzo. A distanza di diversi giorni dall’annuncio dell’Ansa inerente la loro rottura, la giovane ha deciso di raccontare come siano andate davvero le cose, una volta per tutte.

La protagonista, infatti, ha rivelato l’esatta dinamica in cui ha appreso la decisione del suo ex. Inoltre, ha raccontato un brutto gesto compiuto dal ragazzo proprio pochi giorni fa. Ecco cosa è successo.

Retroscena sulla rottura tra Manuel e Lulù

Nel corso di una recente intervista, Lulù Selassié ha smascherato Manuel Bortuzzo raccontando cosa sia accaduto davvero tra loro. La ragazza ha continuato a ribadire di essere convinta che la causa della fine della loro storia risieda proprio nella famiglia di lui. Il padre, infatti, avrebbe obbligato Manuel a lasciare la sua fidanzata attraverso un insulso messaggio. Lulù, infatti, ha ribadito di aver appreso della decisione come tutti, ovvero, attraverso i social.

Dopo quell’annuncio, la principessa ha provato a mettersi in contatto con Manuel in quanto desiderava mettere le cose in chiaro e capire cosa fosse accaduto. Purtroppo, però, non le è stata data questa opportunità in quanto Bortuzzo si negava, per volere della famiglia. Secondo Lulù, l’ex suocero avrebbe esortato il figlio a non incontrare faccia a faccia la ragazza consapevole del fatto che, se questo fosse accaduto, i due avrebbero fatto pace.

Il recente brutto gesto di Bortuzzo contro la Selassié

Lulù Selassié, dunque, ha dichiarato di nona ver avuto più modo di confrontarsi con Manuel Bortuzzo dopo quell’annuncio fatto da lui attraverso i social. Lei, però, ha sempre provato a cercare un contatto con lui per parlare di persona della faccenda. Ebbene, proprio per evitare anche questa comunicazione tra loro, Manuel ha compiuto un brutto gesto contro la ragazza. Nello specifico, qualche giorno fa ha deciso di bloccarla anche da Whatsapp e Telegram.

Prima di farlo, però, Manuel le avrebbe scritto un messaggio davvero brutto che ha distrutto il ricordo della loro relazione. Il giovane, infatti, pare abbia detto alla sua ex di realizzare che tra loro fosse tutto finito, pertanto, non avrebbe più dovuto cercarlo. Questo è stato l’ultimo contatto tra loro. Adesso Lulù sta pian piano recuperando le forze e sta provando a rimettersi in sesto dopo la cocente delusione.