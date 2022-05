Alex Belli demolisce l’Isola dei famosi, poi lancia una stoccata a Soleil e Barù (VIDEO)

Alex Belli ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha commentato l’Isola dei famosi e non solo. L’attore è stato chiamato a commentare, soprattutto, la faccenda inerente il triangolo amoroso che si è venuto a creare tra Roger, Estefania e Beatriz.

A tal proposito, però, non ha adoperato parole carine per descrivere la faccenda. Inoltre, non sono mancati riferimenti a Soleil Sorge e al recente flirt tra Jessica Selassié e un suo amico. Ecco tutto quello che è emerso.

La stoccata di Alex contro l’Isola dei famosi

Nel corso di una recente intervista, Alex Belli ha parlato dell’Isola dei famosi. I giornalisti di Casa Chi gli hanno chiesto di intervenire sul triangolo amoroso che si è venuto a creare tra Roger Balduino, Estefania Bernal e Beatriz, l’ex fidanzata di lui. Quest’ultima è recentemente sbarcata in Honduras per stare un po’ con il suo ex e chiarire alcune faccende in sospeso. La cosa, chiaramente, non è stata affatto accolta di buon grado da Estefania, che attualmente si trova su Playa Sgamada lontano da loro.

Ebbene, Alex è intervenuto sulla faccenda dicendo che le copie, di solito, non sono mai all’altezza dell’originale. Con questa stoccata, dunque, l’attore ha voluto criticare la scelta del reality show incentrato sulla sopravvivenza di replicare un po’ quello che è accaduto al GF Vip. In seguito, poi, Belli ha detto anche che Roger sia un bravissimo ragazzo, in quanto ha anche lavorato insieme a lui, tuttavia, non è all’altezza di sostenere questi ritmi dal punto di vista dell’intrattenimento.

Belli parla di Soleil Sorge e del flirt di Jessica e Simone

Oltre che parlare dell’Isola dei famosi, però, Alex Belli è tronato a parlare anche di Soleil Sorge. A tal proposito, ha detto che al momento tra loro non c’è alcun tipo di rapporto. Dopo il GF Vip i due si sono drasticamente allontanati e per Alex questa è una cosa del tutto normale. Quello che nasce all’interno di un reality non è affatto detto che possa proseguire anche al di fuori.

Caso diverso, invece, è quello che riguarda le principesse Selassié, con cui Belli è ancora in contatto. Proprio di recente, infatti, ha fatto da Cupido a Jessica facendogli incontrare un suo amico. Lui si chiama Simone e i due si sono conosciuti ad un evento organizzato da Alex. Al momento, però, l’attore ha perso i contatti con loro, pertanto, non sa come si sia evoluta la faccenda.