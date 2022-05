Da Uomini e Donne al GF Vip? Ex tronista in lizza per la prossima edizione: ecco chi è

In queste ore sono trapelate delle informazioni piuttosto interessanti che riguardano un ipotetico spostamento di un personaggio da Uomini e Donne al GF Vip 7. Di recente, infatti, un ex tronista del talk show pomeridiano di Maria De Filippi si è fatto avanti per partecipare al reality show di Canale 5.

Come i telespettatori sapranno, in questi mesi la produzione del reality show è già alle prese con i casting per la nuova stagione. Scopriamo, dunque, quali sono gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Ecco chi è l’ex tronista di Uomini e Donne candidato al GF Vip

Non sarebbe la prima volta se un ex volto di Uomini e Donne sbarcasse al GF Vip. Da poco, infatti, è trapelata la notizia secondo cui un ex tronista del talk show pomeridiano si è candidato per il reality show. La persona in questione è Claudio Sona, che è stato l’unico tronista gay del programma. Qualche anno fa, infatti, Maria De Filippi decise di sperimentare questo nuovo format, tuttavia, i risultati non furono quelli sperati. Il percorso di Claudio, infatti, si interruppe lasciando dietro di sé degli strascichi piuttosto intriganti.

Ad ogni modo, il giovane potrebbe prendersi la sua rivincita partecipando al reality show di Canale 5. Nel corso di una recente intervista, infatti, ha ammesso che avrebbe molto piacere a cimentarsi in questo genere di avventura. Partecipare ad un reality è sempre stata una sua aspirazione e il GF Vip sembra essere il posto giusto per mettere in luce le sue peculiarità caratteriali.

Le parole di Claudio Sona: come reagirà Signorini?

A tal proposito, l’ex volto di Uomini e Donne ha detto che al GF Vip saprebbe tirare fuori il suo fare da leader. Lui si reputa una persona estremamente buona e gentile, tuttavia, non si lascia certamente passare la mosca sotto al naso. Nella vita si reputa una persona estremamente comprensiva e in grado di mettersi in gioco. Attualmente, Claudio è fidanzato con Nick Cornia, 29enne originario di Modena.

Tra loro la storia procede a gonfie vele, sta di fatto che Claudio ha dichiarato che avrebbe piacere a prendere parte al programma in sua compagnia. In questo modo, potrebbe portare alla luce le dinamiche di una tipica coppia gay. Tuttavia, nel caso in cui questo non dovesse essere possibile, accetterebbe di partecipare al reality show anche da solo. Cosa farà Alfonso Signorini? Accoglierà di buon grado questa candidatura spontanea?