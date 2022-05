Oroscopo 5 maggio 2022: Leone rigidi, Acquario un po’ stanchi

Secondo l’oroscopo del giorno 5 maggio, i nati sotto il segno dei Gemelli devono essere meno orgogliosi. I Toro sono fortunati in amore, mentre gli Acquario devono fare qualcosa per sé.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In amore è possibile ricucire un rapporto logorato. Se non sapete bene come fare, ricordatevi di seguire il vostro cuore. Ricordate che nei rapporti sono importanti la fiducia e il rispetto.

Toro. Giornata interessante sul fronte dei sentimenti. In questo periodo siete stati un po’ confusi, pertanto, è il caso di riprendere in mano la vostra vita e ricominciare da dove avevate interrotto.

Gemelli. Cercate di essere meno orgogliosi. L’Oroscopo del giorno 5 maggio vi invita a mettere da parte il rancore e a chiarire le questioni in sospeso. In ambito professionale, invece, ci vuole astuzia.

Cancro. Dal punto di vista professionale potrebbero sorgere dei contrattempi, ma nulla di irrisolvibile. Cercate di mantenere la calma e di essere un po’ più razionali nei rapporti di tipo professionale.

Leone. Siete un po’ inflessibili su certe decisioni. Se state cambiando degli aspetti molto importanti della vostra vita è necessario essere cauti. Sono favoriti i trasferimenti e i passi importanti in amore.

Vergine. Ci sono delle novità in arrivo, pertanto, dovete mantenere la calma. Nella vita è importante seguire delle regole, tuttavia, la trasgressione è una cosa che ha sempre entusiasmato tutti.

Previsioni 5 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se ci sono stati dei diverbi in famiglia in questo periodo, questo è il momento di rimettervi in sesto e di chiarire le faccende in sospeso. Non siate troppo rigidi e severi con voi stessi. In amore ci vuole audacia.

Scorpione. Buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. Siete creativi e carismatici, pertanto, questo è il momento giusto per fare delle proposte e per farsi valere.

Sagittario. Chi sta affrontando dei cambiamenti importanti potrebbe essere un po’ confuso. Non siete amanti della routine, tuttavia, quando i cambiamenti sono così repentini, andate nel panico.

Capricorno. L’oroscopo del 5 maggio vi invita a non prendere con troppa rigidità certe situazioni. Nella vita si può anche sbagliare, la cosa importante, però, è saper imparare dai propri errori.

Acquario. Oggi potreste accusare maggiormente la stanchezza vissuta nel corso delle ultime giornate. Ci sono stati degli alti e bassi, pertanto, è necessario recuperare le forze e rimettersi in sesto.

Pesci. In amore ci sono delle buone notizie in arrivo, ma dovete essere pronti ad accettare un cambiamento. La fortuna aiuta gli audaci, pertanto, soprattutto in ambito professionale, cercate di darvi da fare.