Gianmarco Onestini sbotta contro Soleil Sorge dopo la finale de La Pupa e il Secchione: “Incapace…”

Martedì 3 maggio è andata in onda la finale de La Pupa e il Secchione Show e la puntata è stata animata anche dallo scontro tra Gianmarco Onestini e Soleil Sorge. Quest’ultima, infatti, ha valutato in maniera estremamente negativa l’esibizione del secchione con la sua pupa, facendo perdere moltissimi punti ai due in classifica.

Gianmarco non ha preso di buon grado il comportamento della sua ex cognata, pertanto, non ha esitato a scagliarsi contro di lei anche durante la puntata. Poche ore fa, però, sui social il ragazzo ha sganciato un altro attacco. Ecco cosa è successo.

La lite tra Gianmarco e Soleil a La Pupa e il Secchione Show

Gianmarco Onestini e Soleil Sorge hanno avuto un pesante scontro a La Pupa e il Secchione Show. I concorrenti si sono esibiti durante la finale e i giudici hanno espresso le loro votazioni. Quando è giunto il momento di Gianmarco e Mila, Federico e Antonella li hanno premiati, dando loro rispettivamente un 9 e un 10. Una volta giunto il turno di Soleil, però, la ragazza ha comunicato il suo voto, ovvero 0.

Onestini ha sbottato contro di lei reputando il suo giudizio scorretto e troppo legato a faccende personali. La Sorge, chiaramente, ha replicato a tono smentendo categoricamente le insinuazioni del concorrente. Ad ogni modo, lo screzio è durato solamente una manciata di minuti, in quanto la conduttrice ha poi cambiato argomento ed è passata a parlare di altro. Sui social, però, il fratello di Luca ha deciso di continuare a scagliarsi contro la sua ex cognata.

Lo sfogo di Onestini sui social contro la Sorge

A tal proposito, infatti, Gianmarco Onestini ha salutato tutti i suoi fan dicendo di essere tornato attivo e poi ha lanciato una stoccata contro Soleil Sorge. Il giovane non ha neppure voluto pronunciare il suo nome, ma si è semplicemente limitato a definirla un pagliaccio. Successivamente, poi, ha detto che, con il suo giudizio, l’opinionista ha dato dimostrazione di essere totalmente incapace di ricoprire l’incarico di opinionista in quanto pecca troppo di scarsa obiettività.

Malgrado questo, però, Gianmarco si è detto estremamente felice per i complimenti ricevuti invece da Antonella e da Federico. Per tale ragione, ha deciso di non spendere più parole sulla faccenda, in è tutto assurdo. La Sorge, dal canto suo, non è minimamente intervenuta sulla faccenda.