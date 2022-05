Uomini e Donne spoiler 5 maggio: Riccardo Guarnieri prende una decisione

Giovedì 5 maggio è previsto un nuovo appuntamento con il talk show pomeridiano Uomini e Donne. In tale occasione andrà in onda il prosieguo della registrazione cominciata ieri. Proprio per tale ragione, si continuerà da dove la puntata si è interrotta, ovvero, la lite tra Veronica e Matteo.

La tronista continuerà a mostrarsi particolarmente infastidita dal comportamento del suo corteggiatore. Per quanto riguarda il trono over, invece, al centro dell’attenzione ci sarà Riccardo Guarnieri, il quale si renderà protagonista di una importante decisione.

Aspro confronto tra Veronica e Matteo a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di oggi, giovedì 5 maggio, di Uomini e Donne, assisteremo ad un confronto molto acceso tra Veronica e Matteo. Il corteggiatore è rimasto molto male per il fatto che la tronista ha deciso di non portarlo in esterna. Veronica, dal canto suo, ha scelto di approfondire la conoscenza di un altro corteggiatore e, come se non bastasse, ha voluto intraprendere anche la frequentazione di uno spasimante nuovo.

Questa decisione, però, sembrerà infastidire solamente Matteo. Il suo atteggiamento indisporrà la tronista che, infatti, nella puntata odierna sembrerà alquanto spazientita dal suo interlocutore Successivamente, poi, ci penserà la padrona di casa a ripristinare l’ordine in studio invitando la tronista a tornare al suo posto.

Riccardo Guarnieri prende una decisione nella puntata del 5 maggio

Dopo aver affrontato le dinamiche del trono classico, nel corso della puntata del 5 maggio di Uomini e Donne vedremo che si parlerà di nuovo degli over. Al centro dell’attenzione ci sarà Riccardo Guarnieri, che recentemente ha interrotto la conoscenza con Gloria. Nell’ultimo periodo si stava cimentando in quella con Maria Grazia. Anche con lei, però, le cose non stanno andando esattamente nel migliore dei modi.

A seguito di un confronto molto acceso, che sfocerà quasi in una discussione, il cavaliere manifesterà la volontà di interrompere anche questa frequentazione. Il tutto, chiaramente, sarà condito dei costanti e irriverenti interventi di Tina Cipollari. Ida Platano, invece, sarà assente dal parterre degli over e non verrà spiegato il motivo. Luca Salatino, infine, sarà solamente spettatore di questa messa in onda. Di lui si è ampiamente parlato nelle scorse puntate, dove non sono mancati aspri diverbi con la corteggiatrice Aurora, che ha deciso di andare via per sempre dalla trasmissione. Nella puntata odierna, dunque, del ragazzo non si parlerà affatto.