Maria Laura De Vitis sbarca all’Isola dei famosi: il colpaccio di Blasi e D’Urso

Maria Laura De Vitis e il suo secchione hanno vinto l’edizione di quest’anno de La Pupa e il Secchione Show e dopo tale esperienza, la ragazza sbarcherà all’Isola dei famosi. A dare questo annuncio è stata Barbara D’Urso nel corso della puntata odierna di Pomeriggio 5.

La conduttrice, infatti, ha dato questo annuncio lasciando tutto il pubblico senza parole. Nel corso della puntata del talk show pomeridiano, poi, sono emersi anche altri retroscena. Vediamo tutto quello che è emerso.

Nuova concorrente dell’Isola dei famosi: Maria Laura De Vitis, l’annuncio

Nella puntata del 4 maggio di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha ospitato alcuni protagonisti de La Pupa e il Secchione Show. Tra di loro, però, è mancata all’appello proprio la vincitrice di questa edizione del reality show. La conduttrice, allora, ha dato luogo ad un collegamento via webcam con la diretta interessata e ha fatto un annuncio. Maria Laura De Vitis, infatti, non ha potuto presenziare in studio in quanto volata in Honduras per prendere parte all’Isola dei famosi.

Lo staff del programma, infatti, ha deciso di dare questa opportunità all’ex di Paolo Brosio. Ricordiamo che la finale de La Pupa e il Secchione Show è stata registrata alcune settimane fa, pertanto, mentre la puntata andava in onda, la vincitrice era giù volata oltreoceano. Ad ogni modo, durante il collegamento, la ragazza ha detto di essere molto felice sia di aver vinto il reality show di Italia 1 sia di cimentarsi in questa nuova avventura.

Altri retroscena su La Pupa e il Secchione Show

Al momento, però, non è chiaro quando Maria Laura De Vitis entrerà ufficialmente a far parte dell’Isola dei famosi. Al momento sta effettuando il periodo di quarantena in hotel, pertanto, non ci resta che attendere per avere ulteriori aggiornamenti. La donna, inoltre, ha svelato anche dei retroscena in merito al rapporto con Paolo Brosio. Quest’ultimo, infatti, dopo aver appreso che lei avesse vinto il programma, l’ha telefonata. Questo perché entrambi sono rimasti in ottimi rapporti.

Nel corso della puntata di Pomeriggio 5, inoltre, sono emersi anche dei retroscena inerenti il rapporto tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. Stando a quanto rivelato dal ragazzo, infatti, la sua fidanzata è ancora molto arrabbiata con lui per la faccenda inerente Malena. Per tale motivo, al momento i due pare si siano presi una piccola pausa. Come andrà a finire?