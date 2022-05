Barbara D’Urso resta a Mediaset, ma cambiano le condizione: ecco la decisione

In questi giorni si è parlato della possibile dipartita di Barbara D’Urso da Mediaset. Il suo contratto è in scadenza a dicembre 2022 e voci di corridoio avevano rivelato che l’azienda non avesse intenzione di rinnovarglielo.

Malgrado lei abbia provato a smentire queste dichiarazioni con delle frecciatine sui social, però, in molti erano convinti che quella fosse la verità. Adesso, però, a distanza di un po’ di giorni, ci sono stati degli aggiornamenti. Ecco cosa avrebbe deciso l’azienda.

Cosa cambia nel contratto di Barbara D’Urso con Mediaset

Barbara D’Urso lascerà Mediaset? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo in questi giorni. Dopo la sottrazione di due trasmissioni e lo spostamento di studio di Pomeriggio 5 e il trasloco su Italia 1, molti credevano che l’era dursiana fosse, ormai, giunta al termine. Queste, però, non sembrano essere le intenzioni di Mediaset. L’azienda, infatti, pare abbia deciso di rinnovare il contratto alla conduttrice, tuttavia, non mancheranno delle condizioni.

Il suo contratto, infatti, dovrebbe essere scarno del vincolo di esclusiva. Questo, dunque, vuol dire che Lady Cologno dovrebbe continuare ad essere alla guida di Pomeriggio 5, ma con la possibilità di accettare incarichi anche per altre reti. In realtà, è da un po’ di tempo che l’azienda di Pier Silvio Berlusconi sta agendo in questa direzione con i suoi dipendenti e collaboratori.

Ecco cosa farà Lady Cologno dal 2023

Dunque, quale sarà il futuro di Barbara D’Urso in Mediaset dal 2023 in poi? A quanto pare, la donna continuerà a condurre Pomeriggio 5, che di recente ha cambiato studio per esigenze di budget. Al momento, questo sembra essere il suo unico incarico. La Pupa e il Secchione Show, infatti, non dovrebbe ritornare a causa degli ascolti non proprio brillanti registrati da questa edizione.

Stessa cosa vale per la versione classica del Grande Fratello. La D’Urso non sarà alla guida di questo format, probabilmente perché esso non ci sarà affatto. L’azienda ha scelto di puntare, ancora una volta, sul GF Vip con la conduzione di Alfonso Signorini. Inoltre, anche Domenica Live non ci sarà più in quanto pare si continuerà a puntare su altro. Il direttore di rete è sempre più intenzionato ad affidare il contenitore pomeridiano della domenica a Silvia Toffanin con il suo Verissimo, che continuerà ad andare in onda anche di sabato pomeriggio.