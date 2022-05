Belen Rodriguez, autoerotismo: ecco cosa fa quando è da sola a casa e verità sui tradimenti di Stefano

Nel corso della scorsa puntata de Le Iene, Belen Rodriguez ha fatto delle confessioni inaspettate in merito alla sua vita privata, parlando anche di autoerotismo. Teo Mammucari l’ha stuzzicata spingendola a toccare un tasto alquanto piccante.

Durante il botta e risposta tra i due, poi, la showgirl è intervenuta anche, una volta per tutte, sui presunti tradimenti subiti da Stefano De Martino. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Belen ammette di praticare autoerotismo

Belen Rodriguez ha ammesso in diretta televisiva di praticare autoerotismo. La donna ha toccato in maniera molto tranquilla e disinvolta un tema che, spesso viene considerato tabù, specie per quanto riguarda le donne. Nello specifico, la showgirl ha detto che ognuno ha il suo modo per rilassarsi e per allentare la tensione. Il suo, quando è da sola a casa, al termine di una difficile giornata lavorativa, si dedica al piacere di se stessa.

Teo, chiaramente, non ha potuto fare a meno di stuzzicarla chiedendole di dare una dimostrazione in quanto il pubblico da casa non ci credesse. Lei è stata al gioco per tutto il tempo e poi ha voluto concludere in maniera seria questo concetto. Belen, infatti, ha voluto sdoganare questo tabù ed ha detto che non c’è niente di male nell’ammettere di procurare piacere a se stesse.

Le confessioni della Rodriguez sui tradimenti di Stefano

Dopo aver ampiamente dibattuto sul tema dell’autoerotismo, poi, Belen Rodriguez ha fatto anche altre confessioni. Nello specifico, ha parlato dei tradimenti subiti da Stefano De Martino. A tal proposito, ha svelato che, in realtà, non ha mai scoperto in maniera esplicita di avere le corna. I suoi sono sempre stati dei forti sospetti che, tuttavia, non hanno trovato nessun riscontro concreto nella realtà.

La donna, inoltre, ha sviscerato anche la questione inerente l’ipotetico flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. A tal proposito, ci ha tenuto a chiarire di non aver mai scoperto nulla a riguardo, pertanto, secondo le sue conoscenze, non sarebbe mai avvenuto nessun tradimento da parte del ballerino con la conduttrice. Con queste dichiarazioni, dunque, questo capitolo dovrebbe essere totalmente archiviato. Al momento, infatti, la showgirl si sta godendo i suoi successi professionali e anche il ritorno di fiamma con il suo ex e non ha nessuna intenzione di farsi travolgere dai gossip.