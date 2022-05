Soleil Sorge svela i retroscena del lavoro in tv: “Non è tutto oro quello che luccica” (VIDEO)

In queste ore, Soleil Sorge si è lasciata andare ad uno sfogo con i fan di Instagram in cui ha svelato i retroscena del lavoro in tv. L’influencer ha sempre desiderato svolgere questo tipo di professione, tuttavia, non tutto è sempre rose e fiori.

Spesso, infatti, dietro questo genere di attività si celano ritmi di vita piuttosto serrati e pochissimi momenti da dedicare alla propria famiglia e ai propri affetti. Pertanto, nel corso delle recenti IG Stories, la giovane ha svelato alcuni dettagli inaspettati.

Lo sfogo di Soleil Sorge sul lavoro in tv

Soleil Sorge si è lasciata molto andare con i fan di Instagram ed ha raccontato dei retroscena inediti del lavoro in tv. La ragazza, infatti, attualmente si trova in hotel per alcuni progetti professionali. Dopo la fine de La Pupa e il Secchione Show, infatti, ha dovuto cambiare albergo per adempiere ad altri incarichi. Molto spesso, infatti, la giovane si trova a dover traslocare da un hotel all’altro, prendendo continuamente aerei e spostandosi da una parte all’altra dell’Italia.

Questo, per quanto spesso può essere considerato un lusso e lei è riconoscente per tutte le opportunità che le vengono offerte, in certi casi diventa pesante. Soleil, infatti, ha ammesso che, malgrado attualmente si trovi in uno splendido albergo, con cameriere che le rifanno il letto la mattina e acqua e snack gratis tutto il giorno, desidererebbe tutt’altro. La protagonista, infatti, ha detto di essere un po’ stanca di essere continuamente sballottata da un posto all’altro.

I retroscena che nessuno sa

Al momento, dunque, Soleil Sorge desidererebbe solo stare a casa in compagnia delle persone care e godersi un po’ gli affetti. Con questa riflessione, dunque, la giovane non ha voluto sembrare irriconoscente per tutto il lavoro che le viene offerto, però, ha voluto fare alcune precisazioni. Nello specifico, ha detto che non è tutto oro quello che luccica, pertanto, prima di giudicare bisognerebbe conoscere a fondo una situazione.

Ad ogni modo, nonostante questo momento di sfogo, Soleil è davvero felice per tutto quello che sta costruendo in questo periodo. Da quando è uscita dalla casa del GF Vip, infatti, la sua carriera è stato un continuo crescendo. Attualmente ha raggiunto dei traguardi che non si aspettava di poter raggiungere così presto, ma la strada è ancora molto lunga.