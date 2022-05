Diego e Aneta dopo la scelta a Uomini e Donne: ecco le loro prime dichiarazioni (VIDEO)

Diego e Aneta hanno deciso di lasciare Uomini e Donne insieme. Dopo una frequentazione durata alcune settimane, i due si sono sentiti pronti per compiere il grande passo di uscire dal programma e viversi il loro rapporto lontano dai riflettori.

Subito dopo la messa in onda della puntata, poi, i due sono stati intervistati dalla redazione del programma ed hanno fatto qualche confessione inedita sul loro rapporto. Ecco cosa hanno detto.

Le parole di Diego dopo la scelta a Uomini e Donne

Dopo aver lasciato Uomini e Donne insieme, Diego e Aneta hanno rilasciato delle interessanti dichiarazioni. Il primo a parlare è stato Tavani, il quale ha detto di essere rimasto subito colpito dalla dama soprattutto per la sua solarità. Con il suo sorriso, infatti, Diego riesce a non pensare alle scocciature della vita e a godersi solamente la loro quotidianità. Inizialmente, però, tra loro non era scoccata la scintilla, sta di fatto che si sono resi protagonisti anche di screzi.

Tuttavia, poco per volta hanno cominciato a sentirsi sempre più legati l’uno all’altra, pertanto, hanno deciso di abbandonare il programma malgrado le numerose paure che fanno parte del loro rapporto. Successivamente, poi, sulla questione è intervenuta anche la donna, la quale ci ha tenuto a portare alla luce dei lati caratteriali del suo compagno che nessuno forse conosce.

Aneta svela retroscena inediti

Nel corso dell’intervista dopo la scelta a Uomini e Donne, infatti, Diego e Aneta sono apparsi estremamente complici. La dama ha ribadito che proprio questo aspetto l’ha travolta di lui. Nel loro quotidiano, infatti, i due si trovano molto bene e si divertono anche tanto. Ne sono una prova le Instagram Stories pubblicate dai due sui loro profili social in cui si sono ripresi mentre erano a bere in un bar.

Aneta, poi, ci ha tenuto a precisare che, in molte occasioni, i due non hanno bisogno di parlare per capirsi. Spesso, infatti, gli basta guardarsi negli occhi per capire perfettamente che cosa stia pensando l’altro. Adesso, chiaramente, è troppo prematuro per parlare di amore, tuttavia, i presupposti ci sono tutti. Non ci resta che attendere per vedere se la loro relazione proseguirà a gonfie vele o se si rivelerà solamente un fuoco di paglia spento dalle vicissitudini quotidiane e dall’assenza dei riflettori. (Clicca qui per il video)