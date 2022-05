Manuel e Lulù nascondono un segreto sulla loro rottura? “Successa cosa che non si può raccontare”

A distanza di svariate settimane dall’annuncio della rottura tra Manuel e Lulù l’argomento continua ad essere di tendenza e in queste ore è emerso un segreto. I due, infatti, pare custodiscano qualcosa che non possono rivelare ai numerosi fan che hanno creduto e sperato nel loro amore.

Si tratterebbe della vera causa che avrebbe spinto i due ragazzi ad interrompere la loro relazione. Ma cosa nasconderanno i protagonisti? A dare qualche informazione in più sono stati gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano. Vediamo, dunque, che cosa è emerso.

La bomba su Manuel e Lulù: nascondono un segreto?

Manuel e Lulù custodiscono un segreto? Amedeo e Deianira hanno dichiarato che la coppia, in realtà, non avrebbe raccontato tutta la verità in merito alla loro separazione. I due, infatti, hanno spiegato di essere giunti a questa conclusione a causa di divergenze caratteriali. La Selassié, poi, in seguito ha parlato delle ingerenze da parte del padre di Manuel e delle continue intromissioni della famiglia. Questa, però, non sembra essere tutta la verità.

I due influencer sopracitati, infatti, hanno rivelato di essere a conoscenza di un’altra verità. Manuel e Lulù starebbero nascondendo ai loro fan i reali motivi che li hanno spinti ad interrompere la loro storia. Se le cause della fine del rapporto fossero davvero legate alle cose da loro espresse, allora la loro storia sarebbe dovuta finire molto tempo prima. Invece no, c’è stato un evento scatenante.

Qual è il segreto di Bortuzzo e Selassié? Cosa si sa

Tra le loro Instagram Stories, infatti, i due influencer hanno rivelato che Manuel e Lulù avrebbero deciso di mantenere il segreto sulla faccenda in quanto sarebbe accaduto un evento abbastanza grave. Tra i due, dunque, pare ci sia stato un avvenimento che ha fatto traboccare il vaso, sicuramente già colmo a causa di tutte le dinamiche elencate dai due protagonisti.

Ma per quale ragione i due si starebbero comportando in maniera così reticente? Per il momento, i diretti interessati si sono trincerati dietro un rigido silenzio. Le uniche dichiarazioni sono state fatte all’ansa dal nuotatore e al magazine Chi dalla principessa. Dopo queste interviste, però, i due avrebbe adoperato la via del silenzio. Questo, chiaramente, sta fomentando sempre di più i dubbi che tra loro sia accaduto davvero qualcosa che non possono rivelare.