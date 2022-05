Uomini e Donne, nella puntata del 6 maggio: Alessandro spiazza, novità tra gli over

Nel corso della puntata di venerdì 6 maggio assisteremo nuovamente alle dinamiche relative il trono over. I più adulti, infatti, saranno chiamati in causa da Maria De Filippi per fare un po’ il punto delle loro conoscenze.

Per quanto riguarda Alessandro, l’ex di Pinuccia, il cavaliere farà una confessione inaspettata. Bruno, invece, si troverà tra due fuochi e Ida arriverà a fare una rivelazione. Ecco tutto quello che accadrà.

Nuove conoscenze al trono over di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 6 maggio di Uomini e Donne rivelano che al centro dell’attenzione ci sarà Bruno. Il cavaliere stava uscendo con Vincenza, tuttavia, quest’oggi si mostrerà particolarmente interessato ad una nuova signora venuta in studio per conoscerlo. Nel frattempo, però, per lui ci sarà una nuova dama e lui deciderà di tenerla. In merito ad Alessandro, invece, l’ex di Pinuccia farà la conoscenza di una nuova signora che si chiama Concetta.

I due avranno modo di fare la conoscenza reciproca e il cavaliere deciderà di non tenerla in quanto non interessato ad approfondire. Successivamente, però, il cavaliere si renderà protagonista di una confessione aspettata. In particolar modo, infatti, dirà di nutrire un interesse per un’altra donna già presente nel parterre. In seguito, l’attenzione si sposterà su Ida e Riccardo.

Nella puntate del 6 maggio nuove dinamiche su Ida e Riccardo

Nella scorsa puntata la Platano è stata assente per ragioni personali. Quest’oggi, 6 maggio, però, tornerà a Uomini e Donne. La protagonista avrà modo di confrontarsi nuovamente con Riccardo in quanto molti riterranno che tra loro ci siano ancora delle faccende irrisolte. Guarnieri, però, dal canto suo dirà di voler instaurare un’amicizia con la sua ex. Quest’ultima, invece, non potrà fare a meno di ammettere di non aver mai visto l’uomo come un amico e questo non accadrà mai.

In questo modo, dunque, la donna ha confessato di nutrire ancora qualcosa per lui. Nel frattempo, Riccardo verrà mollato da Gloria. I due si confronteranno e la donna dirà di non avere nessuna intenzione di continuare la loro conoscenza, anzi. In questi giorni ha avuto modo di uscire anche con un altro esponente del parterre con cui si è trovata benissimo. Tra loro, infatti, c’è stato un bacio molto passionale. L’altro ex di Ida, Alessandro, invece, riceverà un bel due di picche dalla dama che stava cominciando a frequentare.