Luca Salatino vicino alla scelta a Uomini e Donne: il commento inatteso di Roberta Giusti (FOTO)

La scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne è sempre più vicina e sulla faccenda è intervenuta anche l’ex tronista Roberta Giusti. Il percorso del romano si sta rivelando più tortuoso del previsto.

Dopo l’uscita di scena di Aurora, infatti, il giovane ha dovuto necessariamente rivedere tutti i suoi piani. Ad ogni modo, la ragazza che prima corteggiava, ovvero, Roberta, ha speso qualche parola a riguardo. Vediamo cosa ha rivelato.

Le parole di Roberta Giusti sulla scelta di Luca Salatino

Luca Salatino sta per effettuare la sua scelta a Uomini e Donne, tuttavia, il suo percorso è stato spiazzato da un evento inatteso. In una scorsa puntata, infatti, la corteggiatrice Aurora ha deciso di andare via a seguito di un diverbio tra loro. Questa decisione ha spiazzato davvero tutti in quanto molti credevano che la protagonista avesse ottime chance di essere proprio lei la scelta.

Di questa idea, dunque, pare sia anche Roberta Giusti. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha deciso di rispondere alle domande dei fan su Instagram ed ha fatto una confessione inedita. Un utente le ha chiesto di svelare cosa pensi del percorso di Luca, prestando particolare attenzione alla parte conclusiva del suo percorso. Ebbene, a tal proposito, Roberta ha detto di essere un po’ confusa in quanto era sicura che il ragazzo avrebbe optato per Aurora.

Tronista di Uomini e Donne destabilizzato dopo l’uscita di Aurora?

Nel corso del botta e risposta con i fan sulla scelta di Luca Salatino, Roberta Giusti ha detto che, per come ha avuto modo di conoscere il ragazzo, è convinta che fosse presissimo dalla Colombo. La sua uscita di scena, infatti, lo ha destabilizzato parecchio e adesso lui potrebbe essere andato in confusione, senza sapere da che parte andare. Malgrado questo, Roberta ha detto di credere che, alla fine, il giovane opterà per Soraya.

Per molti, compresa Aurora, questa sarà una scelta di ripiego. La Colombo, infatti, nel corso di una recente intervista ha dichiarato che anche lei credeva sarebbe stata la scelta di Luca. Purtroppo, però, i due si sono rivelati incompatibili dal punto di vista caratteriale, pertanto, è stato impossibile trovare un punto d’incontro. Ad oggi, dunque, anche lei è convinta che la decisione ricadrà su Soraya, ma solo per un ragionamento di esclusione.