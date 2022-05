Franco Bortuzzo rompe il silenzio dopo le accuse di Lulù Selassié: la scottante ammissione

Di recente, Lulù Selassié ha fatto delle confessioni inedite in merito alla rottura con Manuel Bortuzzo addossando buona parte delle colpe al padre del nuotatore, il signor Franco. Quest’ultimo è rimasto in silenzio per diversi giorni, tuttavia, ora ha deciso di intervenire.

Mediante un’intervista rilasciata su Nuovo, infatti, il protagonista ha detto la sua in merito alle affermazioni molto gravi pronunciate dalla principessa. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto.

Franco Bortuzzo fa una confessione

Franco Bortuzzo è intervenuto per commentare l’ennesimo attacco della sua ex nuora Lulù Selassié. Quest’ultima è stata un vero fiume in piena in una recente intervista in cui ha rivelato le reali cause celate dietro la fine della storia con Manuel. A suo avviso, infatti, la colpa sarebbe quasi tutta da attribuire al signor Franco, il quale si sarebbe costantemente intromesso nella loro relazione.

Quest’ultimo pare non lasciasse neppure ai due ragazzi la possibilità di vivere serenamente la loro intimità. Ebbene, dopo queste dichiarazioni, Franco ha deciso di intervenire a sua volta attraverso un’intervista. Il protagonista ha esordito dicendo di non essere solito trattare tematiche legate al gossip, tuttavia, stavolta è necessario. L’uomo ha ammesso di essere una presenza costante nella vita del figlio, ma solo perché il giovane ha tanto bisogno di lui.

La nuova stoccata contro Lulù Selassié

Il signor Franco Bortuzzo, però, ci ha tenuto a fare una precisazione in merito alle dichiarazioni fatte da Lulù Selassié. L’uomo, infatti, ha detto di non essere mai intervenuto troppo nelle faccende che riguardano i legami personali tra suo figlio e altre persone. Le vicende private di Manuel, dunque, secondo Franco sarebbero sempre rimaste tali. Successivamente, però, il protagonista dell’intervista non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare una stoccata.

Nello specifico, ha detto che, di solito, i genitori ci vedono sempre molto lungo. La sua bordata è andata proprio contro Lulù. Mentre i due erano nella casa del GF Vip, infatti, Franco si è sempre mostrato contrario al loro legame. A distanza di mesi, dunque, anche suo figlio si è reso conto di tutto ed ha preso la, a quanto pare, saggia decisione di interrompere la storia con la principessa. Come reagirà quest’ultima? Alcuni fan avevano notato che la ragazza avesse rimosso da Instagram tutte le foto con Manuel, ma questa non sembra essere la verità.