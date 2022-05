Oroscopo 7 maggio 2022: novità per Ariete, Bilancia verso una conferma

Secondo l’oroscopo del 7 maggio, i nati sotto il segno dei Pesci devono essere aperti un po’ di più al confronto. I Toro hanno bisogno di staccare la spina, mentre i Leone sono un po’ nervosi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Questo è un periodo fervido di novità per i nati sotto questo segno. Cercate di allargare i vostri orizzonti e di inseguire i vostri sogni. Ricordate che non è mai sbagliato lottare per la propria felicità.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo di sabato 7 maggio vi invitano a staccare un po’ la spina dal lavoro, se potete. Dedicatevi di più ai vostri affetti e alle persone care. In ambito sentimentale ci sono delle novità.

Gemelli. Siete un po’ tesi per alcuni avvenimenti che presto irromperanno nella vostra vita. Mantenete alto l’umore e cercate di trovare sempre soluzioni ai problemi e non il contrario.

Cancro. Le stelle sono un po’ contrarie. A partire dal pomeriggio, però, ci sarà un netto miglioramento. Se non sapete esattamente in che modo impegnare il vostro tempo libero, allora, dedicatevi ai vostri interessi.

Leone. Siete un po’ spazientiti da alcune situazioni che vi stanno capitando. Ricordate, però, che gli imprevisti fanno parte della vita. In amore, così come nel lavoro, è necessario rialzarsi dopo una brutta caduta.

Vergine. Siete in vena di fare festa. Il vostro umore è decisamente positivo, pertanto, cercate di non far sì che si oscuri per questioni futili. Nel lavoro non perdete la concentrazione.

Previsioni 7 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo è un momento un po’ altalenante per voi. Molto presto, però, riceverete una notizia che vi donerà un po’ di tranquillità e stabilità. Non siete spiriti avventurieri, di solito amate le abitudini e la routine, ma non esagerate.

Scorpione. Secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno 7 maggio, i nati sotto questo segno dovrebbero fare un po’ di ordine nella propria vita. Non lasciate spazio alle persone che non meritano le vostre attenzioni.

Sagittario. Sul lavoro potrebbero esserci state delle frizioni, tuttavia, non abbiate paura di dire quello che pensate. Il segreto è cercate di mantenere sempre un atteggiamento decoroso e diplomatico.

Capricorno. In amore potrebbero esserci delle divergenze a causa di terze persone. Cercate di non farvi prendere dal panico e agite con calma. Nel lavoro, invece, pian piano state entrando nei nuovi ritmi.

Acquario. Attenti a qualche piccola tentazione in amore. I nati sotto questo segno sono tendenzialmente accomodanti nei confronti della routine. Talvolta, però, è necessario smorzare un po’ la situazione.

Pesci. Giornata interessante per i nati sotto questo segno. Cercate di mettere da parte il vostro orgoglio in amore e andate avanti per la vostra strada. Nel lavoro, invece, apritevi di più al confronto.