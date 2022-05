Catia Franchi malattia: la dama di Uomini e Donne fa una confessione spiazzante

Nel magazine di Uomini e Donne è presente un’intervista rilasciata dalla nuova dama del parterre del trono over, Catia Franchi. La donna ha da subito attirato molto l’attenzione dei presenti in studio a causa dei suoi modi di fare eccentrici e delle accese discussioni a cui ha dato luogo.

Dietro quella corazza e quella spavalderia, però, si cela una donna che ha alle spalle un passato alquanto difficile e tortuoso. Nel corso dell’intervista, infatti, Catia Franchi ha parlato della sua malattia, scoperta alcuni anni fa.

Catia Franchi parla della sua malattia

Catia Franchi si è messa a nudo a Uomini e Donne Magazine ed ha svelato retroscena inaspettati su una malattia diagnosticata un po’ di tempo fa. Ad un certo punto della sua vita, infatti, la donna apprese di avere un tumore. La notizia, chiaramente, destabilizzò ogni suo equilibrio, tuttavia, grazie ad un’operazione, alle cure mediche adeguate e alla vicinanza della sua famiglia, è riuscita a superare tutto alla grande.

Al suo fianco, in quel momento così difficile, c’è stata proprio sua sorella, la nota stilista Elisabetta Franchi. Ad ogni modo, dopo questo dramma, per Catia è cominciata la sua rinascita. Subito dopo essere uscita dall’ospedale, infatti, decise di apportare dei cambiamenti nella sua vita. Il primo riguardò proprio la sfera privata, in quanto chiese il divorzio da suo marito. Rischiare di morire ha spinto Catia a capire che nella vita bisogna “vivere” e non “accontentarsi”.

La rinascita di Catia e alcune confessioni su Uomini e Donne

Proprio per questo, 7 anni fa avviò le pratiche per il divorzio e da quel momento è cominciata la sua rinascita. La malattia, dunque, è servita a Catia Franchi per aprirle gli occhi e capire che non fosse più felice in quel matrimonio. Ad ogni modo, da quella unione sono nati due figli, con cui ha uno splendido rapporto. Adesso, però, essi sono cresciuti e Catia vive da sola e lavora nell’ambito della moda proprio come sua sorella.

Adesso si sente una persona totalmente libera, alla ricerca di una persona che possa arricchire la sua vita. Nel corso dell’intervista, poi, la Franchi ha svelato anche cosa pensa dei look di molti esponenti del parterre. A tal proposito, ha detto che molti si vestono bene, tuttavia, quello che ha sempre outfit curati è Biagio. Non a caso, i suoi occhi sono caduti proprio su di lui inizialmente.