Roger e Beatriz sono d’accordo all’Isola dei Famosi? Naufraghi li smascherano ed è caos: “A calci in cu…”

In queste ore, il clima all’Isola dei Famosi è piuttosto compromesso, specie a causa dello strano rapporto che pare continua ad esserci tra Roger e la sua ex Beatriz. Quest’ultima è sbarcata in Honduras nel corso della precedente puntata del reality show ed ha subito creato tanto scompiglio.

Il modello, dal canto suo, non è rimasto affatto indifferente dinanzi questo ingresso, malgrado avesse sempre detto che tale storia fosse totalmente chiusa. Due naufraghi, dunque, hanno cominciato a portare alla luce dei sospetti alquanto importanti che starebbero smascherando la strategia dei due, ormai presunti, ex fidanzati.

Le accuse contro Roger e Beatriz

Alcuni naufraghi dell’Isola dei famosi ritengono che Roger Balduino e la sua ex Beatriz siano, in realtà, d’accordo. Ad insinuare questo dubbio sono stati Edoardo e Guendalina Tavassi. I due, infatti, si sono lasciati andare ad un momento di confronto durante il quale hanno mosso pesanti accuse contro i due ragazzi. Nello specifico, secondo Edoardo Roger e Beatriz si sono messi d’accordo prima di entrare nel reality show.

Lui avrebbe cominciato il flirt con Estefania, conscio del fatto che, prima o poi, sarebbe entrata in scena la sua ex ed avrebbe sollevato un polverone. Lo sbarco sull’isola di Beatriz, poi, è stato la ciliegina sulla torta, sta di fatto che adesso si parla principalmente di loro due. Guendalina ha ascoltato con attenzione la disamina di suo fratello e poi è intervenuta dicendo la sua.

Estefania vittima di Roger all’Isola dei Famosi?

La Tavassi, infatti, ha detto che anche lei ci vede qualcosa di strano nell’atteggiamento dei due compagni d’avventura. Roger, infatti, sta mancando di rispetto ad Estefania per come si sta comportando con Beatriz all’Isola dei Famosi. Il modello, infatti, in più occasioni è stato messo spalle al muro dai compagni d’avventura, i quali gli hanno chiesto di scegliere tra una delle due.

Lui, però, è sempre stato molto vago ed ha detto di non riuscire a dare una risposta., Inoltre, nel momento in cui Nicolas gli ha chiesto come reagirebbe se Beatriz cominciasse a flirtare con un naufrago, il modello ha risposto in modo spiazzante. Roger, infatti, ha detto che gli darebbe molto fastidio. Di fronte queste affermazioni, dunque, Vaporidis gli è andato contro ed ha detto che non è nella posizione di mostrare gelosia dato che sta con Estefania. Tornando ad Edoardo e Guendalina, poi, quest’ultima si è scagliata contro Balduino dicendo che, se fosse stato il suo fidanzato, lo avrebbe sicuramente preso a calci.ì