Amici 21, svelati i due allievi eliminati alla semifinale, ma sul web scoppia il caos: “C’è qualcosa di strano” (FOTO)

In queste ore sono emersi i nomi dei due allievi di Amici 21 che pare siano stati eliminati nel corso della semifinale del talent show. Essa andrà in onda sabato 7 maggio, ma è stata registrata nei giorni scorsi.

Sul web, dunque, sono trapelate diverse anticipazioni a riguardo. L’influencer Amedeo Venza è stato tra i primi a dare questo annuncio, tuttavia, pare che qualcosa non torni. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Pubblico in rivolta dopo la scoperta dei due eliminati al serale di Amici 21

Sul web sono spuntati i nomi dei due presunti eliminati alla semifinale di Amici 21. Stando a quanto riportato da Amedeo Venza, le due persone che pare abbiano perso per sempre la possibilità di vincere questa edizione del talent show sono Albe e Dario. Naturalmente, è importante precisare che si tratta di indiscrezioni, riportate da fonti interne al programma che hanno preso parte alle registrazioni. Tuttavia, come già capitato qualche settimana fa, le talpe potrebbero anche essersi sbagliate a riportare la notizia.

Ad ogni modo, subito dopo questo annuncio, i fan della trasmissione hanno sollevato un vero e proprio polverone. In molti, infatti, sono rimasti molto male soprattutto per l’uscita di Albe. Nessuno si aspettava che il ragazzo non sarebbe riuscito ad arrivare alla finale del programma di Maria De Filippi. Inoltre, a far sorgere dei dubbi ai telespettatori è anche un altro aspetto.

Ecco cosa sta insospettendo i fan di Amici di Maria De Filippi

In particolare, infatti, se ad essere eliminati durante la semifinale di Amici 21 sono stati davvero Albe e Dario si creerebbe una situazione piuttosto strana in puntata. Così facendo, dunque, alla finale non ci sarebbero allievi appartenenti al team formato da Veronica Peparini e Anna Pettinelli, ma solo quelli delle altre due squadre. Le due insegnanti, quindi, rischiano di assistere in maniera del tutto passiva all’ultima puntata.

I fan, dunque, sperano caldamente che ci siano stati degli errori nel riportare questa notizia. Tuttavia, per conoscere la verità non ci resta che attendere la messa in onda di sabato sera, 7 maggio su Canale 5. In ogni caso, se queste anticipazioni dovessero risultare veritiere, come spesso accade, dovrebbero avere accesso alla finale i seguenti protagonisti: Alex, Luigi, Sissi, Serena e Michele. Chi avrà la meglio tra loro aggiudicandosi la vittoria di questa edizione del reality show? Lo scopriremo durante l’ultima puntata del talent show, che sarò in diretta.