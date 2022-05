Riccardo Guarnieri smaschera la redazione di Uomini e Donne: bufera in puntata, interviene un’autrice

Nel corso della puntata del 6 maggio di Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena inaspettato in quanto Riccardo Guarnieri ha pronunciato delle frasi contro la redazione. Il cavaliere in questo periodo sta subendo gli attacchi di molti presenti in studio, i quali ritengono che sia tornato in trasmissione solo per visibilità.

In aggiunta, poi, c’è anche chi ritiene che il protagonista sia ancora legato alla sua ex Ida Platano. Stufo di tutti questi attacchi, dunque, il cavaliere ha deciso di raccontare come siano andate davvero le cose ed ha svelato un retroscena sulla redazione.

Riccardo sbugiarda la redazione: caos a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri è stato preso nuovamente di mira nella puntata di oggi di Uomini e Donne, al punto che il cavaliere ha deciso di svelare retroscena sulla redazione. Tutto è cominciato nel momento in cui Alessandro Vicinanza ha accusato il suo interlocutore di essere falso e di essere venuto in studio solo per avere visibilità. In realtà, lui non sarebbe interessato a nessuna, ma avrebbe ancora una qualcosa di irrisolto con la sua ex.

Guarnieri, allora, ha sentito il bisogno di difendersi ed ha detto che, in verità, è tornato in studio poiché è stata la redazione a chiederglielo. Di fronte a questa confessione, è scoppiato il caos. Anche Maria De Filippi è rimasta un po’ interdetta, al punto da coinvolgere una sua collaboratrice per raccontare come siano andate davvero le cose. La donna in questione è entrata durante la puntata ed ha spiegato la sua versione dei fatti.

Autrice mette a posto Guarnieri: la sua reazione

Tale collaboratrice ha smentito le insinuazioni di Riccardo contro la redazione di Uomini e Donne ed ha spiegato che le cose siano andate in maniera differente. Gli autori, infatti, ad un certo punto si sono messi in contatto con Guarnieri per chiedergli di tornare in trasmissione, ma solo per dire la sua in merito ad alcune faccende tirate in ballo in sua assenza. In un primo momento, il cavaliere si sarebbe rifiutato di tornare, ma poi le cose sono cambiate.

In seguito, infatti, tra Riccardo e la redazione c’è stata una nuova telefonata in cui Guarnieri ha manifestato la sua volontà di tornare nel parterre. A quel punto, gli autori avrebbero avallato questa scelta. Il cavaliere è rimasto in silenzio dinanzi tale disamina, probabilmente consapevole di averla sparata grossa.