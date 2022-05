Cosa accadrà nella puntata di oggi 9 maggio di Uomini e Donne: novità per Bruno e Alessandro

Lunedì 9 maggio torna Uomini e Donne con un nuovo appuntamento quotidiano. La puntata sarà incentrata, ancora una volta, su Ida e Riccardo. I due si confronteranno in quanto molti dei presenti in studio metteranno in dubbio la loro buona fede.

Successivamente, poi, l’attenzione si sposterà anche su altri esponenti del trono over. In particolar modo, saranno chiamati in causa Alessandro e Bruno. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Alessandro fa una confessione a Uomini e Donne

La puntata del 9 maggio di Uomini e Donne vedrà, di nuovo, gli esponenti del trono over al centro dell’attenzione. Del trono classico, infatti, non si parlerà affatto e Maria De Filippi non farà neppure scendere in studio Veronica e Luca, malgrado ci siano le poltrone rosse ad attenderli. La padrona di casa coinvolgerà, piuttosto, Alessandro, l’ex di Pinuccia. Quest’ultimo siederà al centro dello studio per relazionarsi con una nuova dama di nome Concetta.

La donna è giunta in studio per conoscerlo. Tuttavia, dopo che avrà parlato, il cavaliere prenderà la decisione di non tenerla, pertanto, la protagonista sarà costretta ad andare via. In seguito, però, Alessandro si troverà a fare una confessione. Nello specifico, ammetterà di aver notato una dama nel parterre per cui sente di provare un certo interesse. Chi sarà la protagonista e, soprattutto, accetterà di conoscere il cavaliere?

Spoiler puntata 9 maggio: Bruno al centro, Ida e Riccardo nel caos

A seguite, poi, la palla passerà a Bruno. Quest’ultimo sta conoscendo una nuova dama con cui sembra stia andando piuttosto bene. In studio, però, nella puntata del 9 maggio di Uomini e Donne, vedremo che arriverà una nuova spasimante. Contrariamente al suo collega, Bruno accetterà di conoscere la signora. Nel corso della messa in onda, però, si continuerà a parlare anche di Ida e Riccardo.

La scorsa puntata si è conclusa con una sfuriata fatta da Guarnieri contro la redazione del programma in quanto è stufo dei continui attacchi. Lunedì, dunque, vedremo che il cavaliere continuerà a rapportarsi con Ida dichiarando di non nutrire nulla per lei, se non un’amicizia. La Platano, inizialmente dirà di non nutrire lo stesso sentimento che provava prima, ma in seguito farà una nuova confessione. Nello specifico, ammetterà di non poter mai vedere Riccardo come un amico. I presenti in studio saranno sempre più convinti che tra loro ci sia ancora qualcosa.