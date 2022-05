Uomini e Donne anticipazioni registrazione 6 maggio: ex coppia fa un annuncio, Ida spiazza

Venerdì 6 maggio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione ci sono stati svariati colpi di scena che riguardano soprattutto il trono over. Innanzitutto, in studio è giunta un’ex coppia del parterre che ha fatto un grande annuncio.

Successivamente, poi, è stata la volta di Ida Platano, la quale si è mostrata particolarmente decisa nei riguardi di un cavaliere. Di chi si tratterà? Ecco il resoconto di tutto quello che è accaduto.

Ida Platano fa una scelta nella registrazione del 6 maggio di Uomini e Donne

Come di consueto, ormai, subito dopo la registrazione di Uomini e Donne arrivano le puntuali anticipazioni dalla pagina Instagram Uomini e Donne classico e over e anche il 6 maggio è accaduto lo stesso. La puntata è cominciata con Tina Cipollari che ha chiesto a Biagio di entrare in studio con una musica scelta da lei. A parte questo piccolo siparietto, però, del napoletano non si è parlato molto. Per conto, invece, al centro dell’attenzione c’è stato Alessandro Vicinanza.

Quest’ultimo sta conoscendo una nuova dama da cui sembra essere particolarmente attratto. È stata chiamata al centro dello studio Ida. La donna ci ha tenuto a chiarire la sua situazione sentimentale, soprattutto per quanto concerne il rapporto con Riccardo. A tal proposito, la Platano ha voluto mettere un punto definitivo con il suo ex. Come ha fatto? Al momento dei balli ha chiesto di ballare solo ed esclusivamente con il suo nuovo spasimante.

Ex coppia del parterre di UeD fa un annuncio

Nella registrazione del 6 maggio di Uomini e Donne, Ida sì è rapportata con il nuovo corteggiatore Marco. Tra loro le cose sembrano procedere a gonfie vele, sta di fatto che sono stati avvistati anche all’interno di un locale mentre si scambiavano un dolce bacio. Che questa sia davvero la volta buona per lei? Tina non è convinta, sta di fatto che durante la registrazione non ho fatto altro che attaccare la sua, ormai, acerrima nemica. La Cipollari, però, si è scagliata anche contro un’altra dama.

Ad un certo punto, infatti, Maria De Filippi ha coinvolto Pinuccia e Alessandro. I due si sono momenti accomodati al centro dello studio dopo parecchio tempo. Questo, chiaramente, ha scatenato rimedia la reazione dell’opinionista, la quale non ha esitato ad attaccare la dama del trono over. Infine, nella puntata in questione sono stati ospiti anche Isabella e Fabio. I due hanno fatto il resoconto della loro relazione ed hanno fatto un grande annuncio. Molto presto, infatti, la coppia convolerà a nozze.