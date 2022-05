Oroscopo 9 maggio 2022: Gemelli confusi, Sagittario lungimiranti

Secondo l’oroscopo del 9 maggio, i nati sotto il segno del Cancro devono lottare per difendere la propria situazione sentimentale. Gli Scorpione devono accettare un po’ di più le critiche e gli Ariete sono innamorati.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. L’amore entrerà nella vostra vita come un gradevole fulmine a ciel sereno. Chi, invece, è già innamorato, potrebbe ricevere qualche piacevole sorpresa. Non arrendetevi al primo ostacolo per quanto riguarda il lavoro.

Toro. L’amicizia è per voi un valore aggiunto, tuttavia, in certi casi è necessario coltivare poco alla volta i rapporti, altrimenti c’è il rischio di compromettere delle relazioni. Nel lavoro siete piuttosto carichi, continuate così.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 9 maggio esortano i nati sotto questo segno ad essere un po’ più determinati. Specie nel lavoro è importante essere attenti e non lasciarsi sfuggire delle occasioni importanti.

Cancro. Lottate per difendere il vostro amore e le vostre relazioni. Non lasciatevi suggestionare dai pareri delle altre persone e seguite sempre il vostro cuore. Siate più comprensivi anche dal punto di vista professionale.

Leone. Impegnatevi un po’ di più per ottenere i vostri obiettivi. Anche se alcune cose non dovessero andare esattamente come avevate immaginato, ricordate che in certi casi vale il detto “Ogni impedimento è giovamento”.

Vergine. Siate un po’ più flessibili in amore. Ci sono delle faccende da risolvere per quanto riguarda il lavoro. Gli ultimi giorni sono stati piuttosto impegnativi, pertanto, adesso è necessario recuperare un po’ le forze.

Previsioni 9 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ tesi sul lavoro, anche se le cose non vanno affatto male. In ambito sentimentale, invece, dovete imparare a venire in contro un po’ di più alle esigenze del vostro partner, altrimenti rischiate di compromettere degli equilibri.

Scorpione. Cercate di accogliere con calma e tranquillità le critiche, specie quelle costruttive. Dal punto di vista sentimentale, invece, è necessario riuscire a rendere i rapporti duraturi un po’ più frizzanti e briosi.

Sagittario. L’oroscopo del 9 maggio vede i nati sotto questo segno piuttosto lungimiranti. In amore è giunto il momento di lasciare andare le persone che non meritano le vostre attenzioni. Sul lavoro è necessario essere precisi.

Capricorno. Giornata piuttosto intrigante dal punto di vista delle relazioni. Se siete single potrebbero esserci delle ottime opportunità per voi. In ambito professionale, invece, è necessario attendere la fine del mese per vivere una bella svolta.

Acquario. In amore va tutto piuttosto bene, ma dovete cercare di essere un po’ più creativi. Anche sul lavoro è necessario essere più ingegnosi e riuscire a risolvere anche le problematiche più complesse e inaspettate.

Pesci. I nati sotto questo segno desiderano profondamente vivere una piccola vacanza. Dal punto di vista professionale, però, ci sono ancora molti impegni, pertanto, cercate di mantenere la calma e di risolvere tutte le faccende in sospeso.