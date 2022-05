Alessandro Basciano operazione: cosa è successo e come sta adesso (FOTO)

In queste ore, i fan di Alessandro Basciano avevano notato una certa assenza sui social e, successivamente, è stato svelato il motivo, ovvero un’operazione. A dare qualche informazione in più sulla faccenda, In un primo momento, è stata l’influencer Deianira Marzano.

Successivamente, però, a chiarire una volta per tutte la faccenda è stato proprio il diretto interessato. Vediamo nel dettaglio che cosa ha dichiarato e come sta adesso.

Ecco il motivo dell’operazione di Alessandro Basciano

Molti fan di Alessandro Basciano si erano resi conto del fatto che il ragazzo fosse sparito dai social. Inutile dire che tantissimi hanno cominciato a preoccuparsi è a mandargli dei messaggi. In seguito, però, è emersa tutta la verità. L’influencer Deianira, infatti, ha spiegato che il giovane fosse assente a causa di un’operazione a cui si sarebbe dovuto sottoporre in queste ore. La Marzano, però, ha dato anche altre informazioni al riguardo.

In particolar modo, ha svelato anche il motivo dell’intervento di Alessandro. Il giovane pare si sia operato per rimuovere delle ghiandole. Dopo questo annuncio, però, è arrivata la risposta del diretto interessato. Alessandro, infatti, ha pubblicato una Instagram Storie in cui si è mostrato direttamente dal letto di ospedale dopo l’operazione. Il ragazzo ha voluto ringraziare tutte le persone che si sono preoccupate per lui in questi giorni e poi ha aggiunto qualche altro dettaglio. (Continua dopo la foto)

Ecco come sta adesso Alessandro

In particolare, Alessandro Basciano ha svelato che l’operazione sia andata alla grande, grazie anche allo staff di professionisti a cui si è affidato. L’equipe che ha operato il giovane, infatti, è quella in cui lavora l’ex dama del trono over di Uomini e Donne Maria Tona. Ad ogni modo, dopo qualche ora, anche Sophie Codegoni ha dato qualche aggiornamento sulle condizioni di salute del suo fidanzato.

La ragazza gli è stata sempre accanto e adesso è pronta a riaccompagnarlo a casa. Sophie, infatti, ha detto che adesso i due sarebbero andati a casa in quanto Alessandro necessitava di un po’ di riposo. La giovane, poi, ci ha tenuto a precisare che il suo compagno sia molto bello anche appena sveglio dopo l’anestesia. Ad ogni modo, a quanto pare Basciano sta abbastanza bene, ma è necessario aspettare un po’ di giorni affinché si rimetta in sesto al 100%.