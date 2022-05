Mara Venier furiosa con Manuel Bortuzzo? Ecco cosa c’è dietro l’intervista saltata (FOTO)

In queste ore stanno circolando delle voci piuttosto interessanti che riguardano un presunto astio tra Mara Venier e Manuel Bortuzzo. Come tutti i telespettatori di Canale 5 avranno avuto modo di vedere, sabato scorso il nuotatore ha rilasciato una lunga intervista con Silvia Toffanin in cui ha parlato di Lulù Selassié.

Ebbene, stando a quanto emerso dai social, pare che la Venier si sia risentita per non aver avuto l’esclusiva del giovane sulle dichiarazioni. Questa voce è arrivata anche all’orecchio del diretto interessato, che infatti ha deciso di reagire. Ecco cosa è successo.

I gesti di Mara Venier “contro” Manuel Bortuzzo

Mara Venir è rimasta male del fatto che Manuel Bortuzzo sia andato a Verissimo a parlare della fine della storia con Lulù Selassié invece di venire da lei? Molti ritengono che dietro le quinte Rai si respiri un clima piuttosto teso sulla faccenda. La diretta interessata, però, non è intervenuta sulla questione, anche se ha lasciato intendere qualcosa attraverso dei gesti. Domenica sera, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Rinascere, incentrato proprio sulla storia di Manuel. Ebbene, zia Mara pare proprio non averlo visto, sta di fatto che ha pubblicato delle IG Stories in cui ha mostrato di guardare tutt’altro.

Ma l’evento lampante che ha spinto molti a credere che la Venier non abbia gradito il comportamento del giovane risulta essere la scelta di non ospitare a Domenica In il nuotatore per parlare del film. Pare, infatti, che tale intervista sia saltata all’ultimo momento proprio a causa della scelta del ragazzo di concedere alla Toffanin l’esclusiva inerente le sue prime dichiarazioni ufficiali sulla fine della storia con Lulù.

La reazione di Manuel verso la conduttrice

Alcuni utenti hanno notato la situazione ed hanno voluto spendere qualche parola a favore di Bortuzzo. Nello specifico, un utente ha commentato al di sotto di un post su Instagram incentrato sulla faccenda ed ha detto che non ci sarebbe stato nulla di male se Manuel fosse andato a Domenica Ini per parlare del film. A Verissimo, infatti, ha parlato solo della fine della storia con Lulù, mentre a Mara Venir, Manuel Bortuzzo avrebbe potuto raccontare cose legate al film.

Ebbene, al di sotto di tale commento è giunta la replica del nuotatore. Il ragazzo si è trovato d’accordo con l’utente in questione e si è mostrato infastidito dalla scelta della padrona di casa del programma domenicale di Rai 1. Il giovane, infatti, ha detto che purtroppo non tutti ci arrivano a fare questo tipo di ragionamento.