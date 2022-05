Barù svela il cachet del GF Vip: l’inaspettato retroscena sul suo contratto

In una recente intervista rilasciata su Radio Radio, Barù ha fatto delle inedite confessioni sul GF Vip e sul cachet guadagnato. Il nipote di Costantino Della Gherardesca non ha mai avuto troppi peli sulla lingua, tuttavia, stavolta ha fatto delle confessioni davvero inaspettate.

Oltre che svelare retroscena sui suoi compensi, infatti, ha raccontato anche alcune faccende celate dietro la sua decisione di accettare di prendere parte al reality show di Canale 5. Ecco cosa ha rivelato.

Barù svela: inaspettati retroscena sul cachet

Nel corso di un’intervista, Barù è stato un vero fiume in piena inerente il GF Vip, al punto che ha svelato anche retroscena sul suo cachet. Il giovane ha esordito spiegando perché avesse deciso di prendere parte al reality show di Canale 5 ed ha ammesso che il motivo principale ha riguardato il suo compenso. In occasione delle trattative, infatti, Barù chiese una cifra alquanto alta, spropositata anche per lui. Gli autori, però, decisero di accettare, così l’enologo si trovò ad entrare nella casa più spiata d’Italia.

Il protagonista, infatti, ha detto di essere stato pagato molto bene. Inoltre, Barù ha fatto anche altre confessioni. Nello specifico, ha ammesso che lui inizialmente credeva di stare nella casa solo un mese. Il periodo in cui entrò era quello delle festività natalizie, pertanto, era convinto che avrebbe trascorso lì le “vacanze” e sarebbe tornato a casa dopo poco tempo.

Altre confessioni sul GF Vip: ecco tutta la verità sul perché ha partecipato

Nel frattempo, si sarebbe fatto conoscere, avrebbe aumentato il numero di follower su Instagram e avrebbe guadagnato un bel po’ di soldi. Le cose, però, non sono andate esattamente in questo modo, in quanto Barù è rimasto al GF Vip per ben 3 mesi, arrivando anche alla finale. Questa, dunque, è stata una cosa che lui non si aspettava minimamente e che, pertanto, non aveva messo in conto.

Ad ogni modo, le parole di Barù sono state piuttosto schiette e sincere. Difficilmente altri concorrenti hanno parlato in modo così esplicito dei vantaggi ottenuti dal partecipare ad un reality show del calibro del GF Vip. Nell’intervista, poi, l’enologo è stato chiamato ad intervenire anche sulla faccenda inerente la fine della storia tra Manuel e Lulù, ma a tal proposto ha preferito non sbilanciarsi più di tanto in quanto la questione è già piuttosto delicata.