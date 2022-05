Vladimir Luxuria svela un inedito retroscena sulla famiglia Rodriguez: poi bomba su Nicola Savino

Nel corso di una recente intervista, Vladimir Luxuria è stata un vero fiume in piena ed ha fatto delle confessioni inedite che riguardano la famiglia Rodriguez. L’opinionista di questa edizione dell’Isola dei famosi è rimasta molto male per la performance di Gustavo e Jeremias in Honduras.

Per contro, invece, Belen, quando partecipò al reality insieme a lei, dimostrò molta più grinta e carattere. Inoltre, Vladimir ha svelato che, se oggi la showgirl è diventata quello che è, è anche merito suo. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha detto, anche in riferimento a Nicola Savino.

Le rivelazioni di Vladimir Luxuria sui Rodriguez

Vladimir Luxuria ha fatto delle interessanti rivelazioni in merito alla famiglia Rodriguez. In primo luogo, l’opinionista dell’Isola ha commentato la recente esperienza di Gustavo e Jeremias in Honduras ed ha detto che si sono rivelati entrambi una grande delusione. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che i due avrebbero dovuto mostrare molta più determinazione, invece, non vedevano l’ora di andare via.

Lo stesso, però, non può certamente dirsi per Belen, che quando partecipò al reality insieme a Vladimir diede dimostrazione di essere molto più agguerrita. Ad ogni modo, Luxuria ci ha tenuto a fare una precisazione e a ribadire che, se la showgirl ha raggiunto le vette attuali è anche grazie a lei. Durante l’esperienza del reality show, infatti, fu Vladimir a far venire fuori la sua relazione con Rossano Rubicondi.

Le altre confessioni di Luxuria

A fronte di questa confessione, dunque, Belen Rodriguez dovrebbe essere un po’ più riconoscente nei confronti di Vladimir Luxuria. Per quanto riguarda gli altri protagonisti dell’Isola dei famosi, poi, l’opinionista ha detto di apprezzare molto Alessandro, il figlio di Carmen e di aver gradito l’esperienza di Ilona Staller. Entrambi, per un motivo o per un altro, sono stati delle rivelazioni. Inoltre, a suo avviso anche Lory Del Santo sta dando luogo ad un bel percorso.

Ad ogni modo, la protagonista ha fatto anche altre rivelazioni. Nello specifico, ha ammesso che lei e Nicola Savino sono alle prese con la realizzazione di uno spettacolo tutto loro. Si tratta di uno show volto a riportare in auge un format di molti anni fa, ovvero, “Quelli della notte” di Renzo Arbore. Al momento, però, è tutto in fase di lavorazione, pertanto, non ci sono altri aggiornamenti in merito.