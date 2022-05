Isola dei Famosi non rinuncia al doppio appuntamento: ennesimo cambio di programmazione

In queste ore sono sopraggiunte delle novità per quanto riguarda i palinsesti di Canale 5. Il doppio appuntamento settimanale con l’Isola dei Famosi, infatti, non è stato cancellato. Un po’ di giorni fa era trapelata la notizia secondo cui il programma sarebbe andato in onda solamente il lunedì.

Questo in vista del prolungamento del reality show fino al 27 giugno. Ad ogni modo, da poche ore è trapelata un’altra decisione, che pare Mediaset abbia preso proprio in queste ore. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

L’ennesimo cambio di programmazione per l’Isola dei Famosi

Il doppio appuntamento con l’Isola dei Famosi ci sarà. Oltre alla messa in onda del 9 maggio, infatti, questa settimana il reality show di Canale 5 andrà in onda anche venerdì 13 maggio. Un po’ di giorni fa, invece, Mediaset aveva annunciato un cambio di rotta. Il programma, infatti, a partire da questo lunedì, sarebbe tornato ad andare in onda solo in tale giorno della settimana. Il motivo risiedeva essenzialmente nel prolungamento di ben 5 settimane della trasmissione.

La finale dell’Isola 2022, infatti, è stata posticipata al 27 giugno, ma l’azienda aveva scelto di ridurre gli appuntamenti settimanali, in modo da generare un prolungamento di sole 5 puntate. Questo venerdì, dunque, Ilary Blasi non sarebbe dovuta andare in onda con il programma. La programmazione di Canale 5, infatti, prevedeva la messa in onda del film drammatico La Conseguenza.

Si punta sul doppio appuntamento: ecco i motivi

Solo da poche ore, però, Mediaset ha cambiato nuovamente i palinsesti confermando il doppio appuntamento dell’Isola dei Famosi. La cosa certa, dunque, è che questo venerdì il reality andrà in onda come di consueto. Non si sa, però, che cosa accadrà nelle prossime settimane. Considerando tutti questi continui cambi di rotta, è probabile che nei prossimi giorni saranno comunicate altre novità.

Il motivo celato dietro questa decisione risiede nel fatto che l’Isola sta regalando ottimi ascolti alla rete. Soprattutto la puntata di venerdì scorso è stata in grado di superare di gran lunga il programma The Band condotto da Carlo Conti. Per tale motivo, l’azienda pare abbia deciso di puntare proprio su Ilary Blasi per sollevare gli ascolti di Canale 5 relativi alla settimana in cui va in onda l’Eurovision. Non ci resta che attendere, dunque, per vedere se ci saranno altre novità e variazioni a riguardo.