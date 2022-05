Anticipazioni 10 maggio Uomini e Donne: Giacomo prende una decisione, assenze al trono classico

Martedì 10 maggio andrà in onda il secondo appuntamento settimanale con Uomini e Donne. Negli ultimi due giorni sono andata in onda solo le dinamiche del trono over, pertanto, quella odierna sarà una puntata incentrata anche sui più giovani.

Luca e Veronica, infatti, si stanno cimentando nelle loro ultime esterne prima di arrivare al momento definitivo della scelta. Altro nome per, invece, ci saranno delle novità per quanto riguarda Gemma Galgani.

Veronica ancora confusa a Uomini e Donne?

Nel corso della puntata del 10 maggio di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi dovrebbe partire da Gemma. Quest’ultima si troverà a fare i conti con una decisione inaspettata da parte del suo corteggiatore Giacomo. Quest’ultimo, infatti, deciderà di interrompere la conoscenza con lei. Per la Galgani, dunque, ci sarà l’ennesima delusione guadagnata in tutti questi anni di permanenza all’interno del talk show pomeridiano.

Successivamente, poi, l’attenzione passerà ai membri del trono classico. Per quanto riguarda Veronica, La ragazza ha avuto la possibilità di effettuare due esterne. La giovane, allora, ha scelto di uscire sia con Matteo, sia con Andrea. Con entrambi le esterne sembreranno andare piuttosto bene. Tuttavia, la ragazza sembrerà ancora piuttosto confusa in merito a quello che sarà il corteggiatore che hai intenzione di portare fuori dallo studio. Discorso un po’ diverso, invece, quello che riguarda Luca.

Assenze e conferme nella puntata del 10 maggio

Il tronista, infatti, si trova sul trono di Uomini e Donne da più puntate in quella del 10 maggio vedremo che si sbilancia era con una delle sue corteggiatrici. Attualmente in studio per lui ci sono solamente Soraya e Lilli. Aurora, invece, ha scelto di andare via in quanto non si è sentita capita dal tronista. Ebbene, nella puntata di oggi del talk show pomeridiano vedremo che non ci sarà nessun ripensamento da parte della ragazza, sta di fatto che sarà assente.

Per quanto riguarda Lili, invece, la ragazza rimarrà a casa. Luca, infatti, ha scelto di non portarla in esterna. Per contro, invece, ha optato per trascorrere un po’ di tempo in compagnia di Soraya. Tra i due, ormai, ci sarà sempre più sintonia. In molti, infatti, cominceranno a credere che il tronista sia sempre più prossimo alla scelta. Ormai manca davvero poco, quindi, non ci resta che attendere le prossime registrazioni per sapere come andrà a finire.