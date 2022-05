Frizioni tra Alvin e Ilary all’Isola dei Famosi? Volano frecciatine: cosa sta succedendo

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, moltissimi telespettatori si sono resi conto di un clima piuttosto ostile tra Alvin e Ilary Blasi. I due, infatti, non hanno esitato a lanciarsi delle velenose stoccatine, che hanno lasciato intendere l’esistenza di frizioni tra loro.

Il pubblico da casa ha subito notato tutto, sta di fatto che si è riversato sui social per commentare l’accaduto. Ma cosa sarà successo tra loro? Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Le frecciatine tra Alvin e Ilary Blasi

Era da un po’ di giorni che circolavano sul web voci inerenti una possibile ostilità tra Alvin e lo studio dell’Isola dei Famosi, in particolar modo, con Ilary Blasi. Nella messa in onda del 9 maggio del reality show, però, questa tensione è stata palese. Il primo momento durante il quale i due hanno mostrato una certa antipatia è stato quando Mercedesz Henger doveva indovinare i film mimati da Edoardo Tavassi. La conduttrice ha spiegato la prova non curandosi minimamente della presenza dell’inviato.

Dopo poco, poi, le telecamere lo hanno inquadrato e lei ha ironizzato dicendo: “Ah ma stai pure tu qua?” Quando è iniziata la prova, poi, Alvin ha provato a suggerire una cosa a Mercedesz, ma lo ha fatto in maniera errata. Ilary, allora, dallo studio lo ha subito richiamato con la sua ironia romana dicendogli che non stesse capendo assolutamente nulla. L’inviato è rimasto spiazzato, sta di fatto che non ha avuto la prontezza di riflessi di rispondere alla sua interlocutrice.

Problemi dietro le quinte dell’Isola dei Famosi

Ad ogni modo, l’apice si è toccato in seguito. Ad un certo punto della puntata, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni si sono sfidati per vincere una lauta ricompensa in cibo. Anche in questa circostanza Ilary Blasi ha provato a spiegare lei la prova generando un certo fastidio nell’inviato dell’Isola dei Famosi, Alvin. Quando quest’ultimo ha avuto la parola, infatti, ha detto alla presentatrice che, ormai, potesse venire anche lei in Honduras a spiegare le prove in quanto fosse diventata bravissima.

Insomma, il gelo tra i due è stato visibile per tutti i telespettatori, ma cosa sarà successo? Probabilmente dietro le quinte ci sarà stato qualche episodio che ha turbato un po’ gli equilibri o, semplicemente, l’inviato non era di buon umore quella sera. Vedremo se emergeranno novità.