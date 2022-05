Blind assente all’Isola dei Famosi, problemi di salute: cosa è successo e come sta adesso

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi i telespettatori si sono subito resi conto dell’assenza di Blind tra i concorrenti. A chiarire la faccenda è stata direttamente la conduttrice, la quale ha spiegato cosa sia accaduto.

A quanto pare, il ragazzo ha avuto dei problemi di salute che lo hanno costretto ad allontanarsi per un po’ di tempo dal resto del gruppo. Vediamo nel dettaglio cosa gli è successo e come sta adesso.

Ecco cosa è successo ad Alvin all’Isola dei Famosi

Blind non è stato bene in questi giorni, sta di fatto che era assente durante la messa in onda del 9 maggio dell’Isola dei Famosi. Ilary Blasi ha spiegato cosa gli sia accaduto rasserenando un po’ l’animo di tutte le persone che sono state in apprensione per lui. Il concorrente ha sviluppato un’allergia cutanea probabilmente causata dall’esposizione al sole. Inoltre, stare continuamente a contatto con l’acqua salata non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

Per il concorrente, dunque, è divenuto impossibile continuare a stare sulla spiaggia, dato che il sole e il mare sono due elementi che non possono essere in nessun modo allontanati. Per tale motivo, il ragazzo è stato spostato in infermeria, dove i medici stanno monitorando la sua situazione e lo stanno tenendo sotto controllo. Per adesso pare che le sue condizioni siano piuttosto stabili.

Come sta adesso e quando potrà rientrare in gioco

Al momento non ci sa quale sia stato con certezza l’evento scatenante che ha generato il problema di salute in Blind all’Isola dei Famosi. La cosa certa, però, è che sembra non si tratti di nulla di grave. Onde evitare qualunque tipo di complicazione, però, è preferibile che il giovane stia un po’ in disparte in questi giorni. Blind, dunque, non ha potuto partecipare alla puntata, né tantomeno alle prove e alle nomination.

Per adesso risulta essere un concorrente sospeso. Sul suo profilo Instagram, infanto, molte persone stanno commentando le sue ultime foto cercando di mostrare tutta la vicinanza e l’affetto al loro beniamino, augurandogli una pronta guarigione. In queste ore il ragazzo è ancora in infermeria in quanto i medici hanno ritenuto opportuno tenerlo in osservazione ancora per un altro po’ di tempo. Non ci resta che attendere per vedere quando il concorrente sarà “dimesso” e potrà tornare a pieno ritmo nel reality show.