Uomini e Donne, Aurora Colombo ha un altro: la confessione inaspettata spiazza tutti (FOTO)

L’ex corteggiatrice di Luca Salatino di Uomini e Donne, Aurora Colombo, ha recentemente risposto ad alcune domande dei fan di Instagram ed ha fatto delle confessioni inaspettate. La giovane, infatti, ha ammesso di aver conosciuto un altro ragazzo.

I fan sono rimasti spiazzati da questa ammissione, sta di fatto che non hanno esitato a scagliarsi contro di lei accusandola di aver preso in giro tutti. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Aurora confessa di avere un altro dopo Uomini e Donne

Aurora Colombo sta già con un altro ragazzo una volta terminata la sua esperienza a Uomini e Donne. La dama ha lasciato la trasmissione qualche puntata fa, a seguito di un’accesa discussione con Luca. Dopo quell’avvenimento, la corteggiatrice ha deciso di non tornare mai più in studio e neppure Salatino ha provato ad andare a riprenderla. A distanza di qualche settimana, però, la giovane ha fatto delle confessioni inaspettate. In particolar modo, la protagonista ha risposto alle domande dei fan e una di queste era riferita proprio alla sua situazione sentimentale.

A tal proposito, Aurora ha detto che, in questo momento, c’è un’altra persona nella sua vita. Si tratta di una relazione nata da poco tempo, da cui però pare che la ragazza sia piuttosto coinvolta. Questa confessione, chiaramente, ha sollevato un polverone. Diversi utenti hanno attaccato la Colombo accusandola di aver preso in giro il tronista e tutta la trasmissione sin dal primo momento.

La Colombo nella bufera: ha preso in giro Luca?

Dinanzi queste insinuazioni, però, Aurora Colombo ci ha tenuto a precisare di essere sempre stata sincera a Uomini e Donne. Ad un certo punto del percorso, però, si è resa conto di non essere sulla stessa lunghezza d’onda di Luca, pertanto, ha deciso di andare via ed evitare di illuderlo. Proprio per questo, lei adesso è assolutamente pronta e propensa a cimentarsi in una nuova relazione.

Per ora, però, non ci sono altre informazioni in merito all’identità di questo ragazzo o ad altri dettagli. La cosa certa è che, ad oggi, Aurora si è detta felice e serena, pertanto, pare che le cose tra i due stiano andando molto bene. Insomma, il capitolo Luca è stato definitivamente chiuso, anzi forse non è mai stato aperto. Come reagirà il ragazzo che, ormai, è sempre più prossimo alla scelta?