Mara Venier nei guai per aver impedito l’ospitata di Bortuzzo a Domenica In? Interviene Consigliere Rai

In queste ore c’è un bel polverone attorno a Mara Venier e alla presunta decisione di impedire all’ultimo momento l’ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In. Il nuotatore, infatti, domenica scorsa avrebbe dovuto presenziare nel programma di Rai 1. In tale occasione doveva parlare del suo film “Rinascere”, che sarebbe andato in onda la sera stessa.

La presentatrice, però, pare gli abbia impedito l’accesso alla trasmissione a causa dell’ospitata fatta da Manuel il giorno prima a Verissimo. Sulla faccenda, però, è intervenuto il Consigliere Rai Riccardo Laganà, il quale ha condannato il comportamento della padrona di casa.

Le dure parole del Consigliere Rai contro Mara Venier

Tra Mara Venier e Manuel Bortuzzo pare sia in atto una diatriba a causa della mancata ospitata del nuotatore nella scorsa puntata di Domenica In. La conduttrice, infatti, sembra abbia deciso all’ultimo momento di tagliare l’intervista al nuotatore a causa della sua ospitata a Verissimo del giorno prima. A quanto pare, zia Mara voleva l’esclusiva. Il Consigliere Rai Riccardo Laganà, però, ci ha tenuto a dire al sua a riguardo.

Nello specifico, ha detto che non ci sarebbe stato nulla di male ad intervistare Manuel in quanto nel programma di Canale 5 ha affrontato solo le questioni inerenti la sua vita sentimentale. Su Rai 1, invece, avrebbe parlato solamente del film. Per il Consigliere, impedire al giovane di presenziare a Domenica In sarebbe stata una scelta sbagliatissima e un’occasione persa per pubblicizzare ancora di più il film.

Ripercussioni sulla conduttrice per la mancata ospitata di Bortuzzo a Domenica In?

Riccardo Laganà, inoltre ci ha anche tenuto a precisare che, in altre circostanze, la Venier non bada all’esclusiva editoriale. Questo accade, ad esempio, quando si devono pubblicizzare volti importanti di Mediaset, o serie e film prodotti da Netflix, Amazon Prime Video o Disney+. Insomma, il disappunto del Consigliere è apparso alquanto evidente, pertanto adesso bisogna capire quali provvedimenti saranno presi per la conduttrice.

Al momento, però, Mara Venier non è voluta intervenire in merito alla mancata ospitata di Manuel Bortuzzo a Domenica In, cosa che invece non ha fatto il giovane. Quest’ultimo, infatti, non ha esitato a lanciare una velata frecciatina alla padrona di casa del programma Rai dichiarando di non comprendere molto il senso della sua decisione. Ora non ci resta che attendere per se ci saranno delle ripercussioni sulla conduttrice e come reagirà.