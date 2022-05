Oroscopo 11 maggio 2022: Leone contorti, Acquario delusi

Le previsioni dell’oroscopo dell’11 maggio esortano i nati sotto il segno del Sagittario a non chiudersi in se stessi. I Toro sono lungimiranti e per i Cancro arrivano novità

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La calma piatta che domina questo periodo potrebbe generarvi qualche turbamento. Mettetevi in gioco un po’ di più e non esitate ad aprire la vostra mente e il vostro cuore a nuove avventure.

Toro. Siete piuttosto lungimiranti. Difficilmente vi fare passare la mosca sotto al naso, pertanto, tenete gli occhi ben aperti anche in amore. Dal punto di vista del lavoro, invece, ci sono dei cambiamenti in arrivo.

Gemelli. In amore sono previsti degli alti e bassi. L’Oroscopo dell’11 maggio vi invita a prendere una decisione. Tenere il piede in due scarpe non vi porterà da nessuna parte. In ambito professionale ci vuole grinta.

Cancro. Buon momento per avviare un nuovo progetto, in quanto sono favoriti i cambiamenti. Cercate, però, di valutare sempre in maniera adeguata i cambiamenti. In amore siete tranquilli.

Leone. I nati sotto questo segno stanno attraversando un periodo un po’ confuso. Se non sapete esattamente cosa fare per risollevare il vostro umore, allora dedicate un po’ di tempo a voi stessi.

Vergine. La meritocrazia arriva per chi sa aspettare, tuttavia, talvolta è necessario anche darsi da fare per far girare le cose nel modo che si desidera. Dal punto di vista professionale siete favoriti.

Previsioni 11 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore è importante non prendere decisioni affrettate e, soprattutto, non lasciarsi andare a discussioni prive di fondamento. Prendete maggiormente alla leggera le cose che vi capitano.

Scorpione. Vivete di più alla giornata e siate meno schematici. Nella vita spesso è dal caos che nascono le grandi idee e le grandi cose. In amore dovete stare vicino ad una persona cara.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo dell’11 maggio invitano i nati sotto questo segno a non perdere la concentrazione. Imparate a stare di più in compagnia degli altri e non chiudetevi nei vostri silenzi.

Capricorno. Siete temerari e indipendenti. Detestate quando qualcuno vuole, a tutti i costi, prendere decisioni al vostro posto. Tra oggi e domani potrebbero esserci delle discussioni inaspettate.

Acquario. Giornata di alti e bassi quella odierna. I nati sotto questo segno potrebbero aver ricevuto una delusione, tuttavia, tenervi tutto dentro non vi servirà a risolvere le cose, piuttosto, parlate e affrontatele.

Pesci. Attenti alle relazioni complicate. Spesso siete dei maestri ad impelagarvi in faccende troppo complesse dimenticando che, in realtà, la cosa migliore è cimentarsi in cose semplici.